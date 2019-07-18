Arçelik’in Kıbrıs’taki 15. mağazası açıldı

YENİ NESİL: 1996’dan beri Arçelik Kuzey Kıbrıs distribütörü olan Ram Trading Ltd.’nin Genel Koordinatörü Ramadan Cemil Debbağ, Ada’daki Arçelik satış noktalarının sayısını 15’e yükseltirken, Arçelik’in yeni nesil, müşteri deneyimi odaklı mağaza konseptini Kuzey Kıbrıs’a kazandırmış olmaktan da mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Ramadan Cemil İşletmeleri’nin bir kuruluşu olan Ram Trading Ltd., müşterilerine en yeni teknolojiye sahip ürünleri üstün alışveriş deneyimi sağlayarak sunacağı özel konseptli yeni Arçelik mağazasını Girne Ecevit Caddesi’nde hizmete açtı. Bu yeni mağazanın açılması ile birlikte, Ada çapındaki Arçelik satış noktalarının sayısı 15’e ulaşmış oldu.

En iyi mağaza tasarım ödülü

Arçelik’in, perakendede dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve geçen yıl 10’uncusu Madrid’de düzenlenen World Retail Awards’ta (Dünya Perakende Ödülleri) “En İyi Mağaza Tasarımı-2018” ödülünü kazanan mağazası ile aynı konseptte hazırlanan Girne Arçelik Mağazası, interaktif müşteri deneyimine olanak sağlayan, yeni nesil perakendecilik trendlerine uygun şekilde tasarlandı. Mağaza, “Ana Deneyimleme Adası”, “Etkinlik Mutfağı” ve “TV Deneyimleme” olmak üzere toplam 3 adet adada müşterilerine ürünleri deneyimleme ve keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor.

Yeni dönem

Genel Koordinatör Ramadan Cemil Debbağ, Arçelik’in kişisel deneyimi önceliklendirerek, mağazaları salt alışveriş mekanları olmaktan çıkarıp katma değerli yaşam alanlarına çeviren; yeni nesil tüketicilerin beklentilerine cevap verebilecek şekilde üst düzey kişisel deneyim imkanı ve müşterinin alışveriş yaparken keyif alacağı yaşam alanları sunan yeni nesil mağaza konseptinin, Ram Trading Ltd.’nin, satış ve satış sonrası hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıma vizyonu ile birebir örtüştüğünü; bu sebeple Arçelik yeni nesil mağaza dönüşümlerine 2020 yılında da devam edeceklerini, Arçelik’te yine yeniliklerle dolu yeni bir dönemin başladığını söyledi.