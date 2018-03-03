Polis satıcının peşinde

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin önceki gün yaptığı operasyonda polis kokain, hintkeneviri, hassas terazi ve nakit para ele geçirdi

Devrim DEMİR

Girne’de Narkotik ekiplerinin önceki gün yaptığı uyuşturucu operasyonunda polis, iki çeşit uyuşturucu, hassas terazi ve nakit para ele geçirdi.

Suçüstü yakalanan iki kişi dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Sakladığını itiraf etti

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram’ı tanık olarak dinletti.

Zanlı S.B.F.S.’nin “Hintkeneviri ve Kokain Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu”, zanlı A.G.A.A.’nın ise “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Verme ve Tasarrufu” suçlarından methaldar olduklarını belirten polis memuru Ahmet Bayram, narkotik ekibi tarafından zanlı S.B.F.S.’nin ikametgahında yapılan aramada 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Zanlının, söz konusu uyuşturucu maddelerin A.G.A.A.’ya ait olduğuna ve bilgisi dahilinde uyuşturucu maddeleri kendi evinde sakladığına yönelik itirafta bulunduğunu açıklayan Ahmet Bayram, S.B.F.S.’nin itirafı üzerine zanlı A.G.A.A.’nın Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının ikametgahında arama yapıldığını dile getirdi.

Uyuşturucunun kimden temin edildiği araştırılıyor

Zanlı A.G.A.A.’nın evinde yapılan aramada, 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin TL nakit paranın ele geçirildiğini ifade eden Ahmet Bayram, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını söyleyen Ahmet Bayram, zanlıların söz konusu uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiklerinin araştırıldığını belirterek zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.