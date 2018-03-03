Çakmak, şikâyetini geri çekti

Girne’de önceki gün minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada Mustafa Çakmak’ın yüzüne yumruk atarak burnunun kırılmasına neden olan iki kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne’de önceki gün otobüs durağında iki grup arasında çıkan kavga karakolda son buldu. Okan Altunterim ile kavga ettiği gerekçesi ile Mustafa Çakmak’ı ciddi şekilde döverek burnunun kırılmasına sebep olan Emrah İşkey ve Nevzat Korkmaz aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 5’er bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Şikâyetini çekti soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu zanlıların “Vahim zarar ve Ciddi darp” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlıların Girne Ecevit Caddesi üzerinde arkadaşlarını dövdükleri gerekçesi ile Mustafa Çakmak’ın yüzüne yumruk vurarak burnunu kırdıklarını söyledi.

Alınan 2 günlük tutukluluk süresinde, Çakmak’ın şikâyetini geri çektiğini kaydeden polis, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.