Tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı

Girne’de hafta sonu iki kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Aytekin Yücel aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Devrim DEMİR

Narkotik ekipleri tarafından 25 Şubat tarihinde Girne’de iki kişine uyuşturucu sattığı tespit edilen ve önceki gün Mağusa’da tutuklanarak üzerinde yarım gram uyuşturucu ile yakalanan Aytekin Yücel aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Yücel, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Aytekin Yücel’in kanunsuz uyuşturucu madde “Sentetik Cannabinoıd” “Alma ve Tasarrufu” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, Yücel’in hafta sonu Girne’de uyuşturucu ile yakalanan iki kişinin verdiği ifade doğrultusunda yakalandığını ve üzerinde yapılan aramada yarım gram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Yapılan sorgulamada zanlının işlediği suçu kabul ettiğini belirten Bayram, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.