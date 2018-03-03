TSK’dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DAEŞ’e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434 oldu.