Ekmek yedikleri yeri soydular

Lefkoşa’da Çağ Akar isimli iş yerinden 50 bin TL’lik ürün çalan Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çağ Akar isimli iş yerinde müstahdem olarak bulunan zanlılar Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu’nun yaklaşık 50 bin TL değerinde ürün çalması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tutuklanan zanlılar dün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Soruşturma genişletildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Seyit Gözügüzel zanlılar Hasan Cafoğlu ile Erdem Diktaş’ın Kasım 2017 – 24 Şubat 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren Cağ Akar isimli iş yerinin müstahdemi olarak çalıştıkları sırada konu iş yerinin deposu içerisinden hırsızlık yaptıklarını anlattı. Gözügüzel, zanlıların toplam değerleri 7 bin 350 TL olan 3 adet motorlu testereyi, toplam değeri 17 bin 400 TL olan 6 adet motorlu tırpanı ve VETA marka motor yağlarını sirkat edip farklı kişilere sattıklarının tespit edildiğini söyledi.

Emarelerin bir kısmı bulundu

Polis, zanlılar aleyhine alınan 3 günlük sürede zanlıların çalarak satmış oldukları toplam 5 bin 925 TL değerindeki 241 adet Veta marka motor yağlarını tespit ederek emare olarak aldıklarını belirtti.

Polis memuru Seyit Gözügüzel, ayrıca yapılan soruşturma neticesinde zanlı Erdem Diktaş’ın 8 bin 737 TL değerinde makine parçalarını da sirkat ederek farklı kişilere sattığının tespit edildiğini ancak henüz konu parçaların bulunamadığını belirterek soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.