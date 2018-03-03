78 gün sonra serbest kaldı

Gazimağusa’da Big Boss isimli iş yerinin yakılması ve bir kişinin yanarak öldüğü olayla ilgili poliste tutuklu bulunan Ali Demirbağ’ın suçsuz olduğu ortaya çıktı

Devrim DEMİR

Gazimağusa’da 11 Aralık’ta ülke genelinde infiale neden olan Big Boss isimli iş yeri, 4 aracın kundaklanması ve iş yerinde 66 yaşındaki Alirıza Rasekh Foumani’nin yanarak ölmesi ile ilgili 78 gündür soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunan Ali Demirbağ’ın suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’den beklenen emarelerin bir kısmının gelmesi üzerine suçsuzluğu ispatlanan Demirbağ, dün mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı.

14 Aralık’ta tutuklanmıştı

Polis, kundaklama olayı ile ilgili 14 Aralık tarihinde Girne’de Ali Demirbağ ve Ethem Demir’i tutuklamıştı. İlerleyen duruşmalarda Demir’i teminata bağlayan polis, Demirbağ’ın tutukluluğunu uzatmıştı.

Türkiye’den bazı emarelerin geldiği öğrenilirken, zanlının olayla bağlantısının olmadığı tespit edilerek dün öğleden sonra serbest kaldığı öğrenildi.

1 kişi yanarak ölmüştü

Mağusa’da 11 Aralık tarihinde Salamis yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren Big Boss isimli iş yerini saat 03.55 sıralarında yanıcı madde dökülerek yakılmış, olay yerinde bulunan 65 yaşındaki Ali Rezay Rasekh yanarak yaşamını yitirmişti.