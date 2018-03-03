Tutuklu yargılanacak

İç çamaşırına gizlediği uyuşturucu ile önceki gün ülkeye giriş yaptığı sırada yakalanan Sabahattin Bozkurt aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Türkiye’den iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu madde ile ülkeye turist olarak gelen zanlı Sabahattin Bozkurt narkotik köpeği Liz tarafından tespit edilmesi üzerine dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile turist oluşunu da dikkate alarak 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci, zanlı Sabahattin Bozkurt’un 27 Şubat tarihinde ülkemize Türkiye’den turist olarak geldiğini ve devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu iç çamaşırı içerisine gizlenmiş 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklandığını kaydetti.

Dümenci, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek ülkemizde turist olarak bulunduğunu dikkate alarak uygun bir teminata bağlamasını talep etti.