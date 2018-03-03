300 TL’ye kadın satıyorlar

Volha Viarbouskaya’nın Haneden Gece Kulübü’ndeki muamma ölümünü soruşturan polis, genç kadının ölmeden önce fuhuşa teşvik edildiğini tespit etti

Devrim DEMİR

Alayköy’de 24 Şubat tarihinde meydana gelen Hanedan Gece Kulübündeki ölüm olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gece Kulübü işletmecileri Hakan ve Yılmaz Taşkın kardeşler aleyhindeki polis soruşturması tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Harem Gece Kulübünün 72 yaşındaki sahibi Sevilay Esin ise sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye çıkartılmadı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi. Reynar ayrıca Taşkın kardeşlerin KKTC vatandaşı birer kefil 100 Bin TL, zanlı Hamrayev’in ise bir kefil 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Volha’nın ölümünün ardından tutuklandılar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada, polis zanlılar Hakan ve Yılmaz Taşkın’ın işletmeciliklerini yaptıkları Hanedan isimli gece kulübünde 24 Şubat tarihinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Belarus uyruklu 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan sorguda zanlılar Taşkın kardeşlerin maktul Volha Viarbouskaya’nın hayatını kaybetmeden önce 300 TL karşılığında bir erkekle fuhuş yapması yönünde teşvik ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis yapılan ileri soruşturmada söz konusu hanedan gece kulübünün yanında bulunan Harem isimli gece kulübünde de soruşturma yapıldığını konu kulübün işletmecisi zanlı Shorat Hamreyev’in Tacikistan uyruklu konsomatris D.K’nin 300 TL karşılığında bir erkekle fuhuş yapmasına teşvikte bulunduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını kaydetti.

Esin sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye çıkarılmadı

Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve aleyhlerine getirilen dava tebliğlerine ret yönünde cevap verdiklerini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis ayrıca Harem isimli gece kulübünün sahibi olan Sevilay Esin’in ise 72 yaşında olması ve sağlık durumunun iyi olmaması nedeni ile mahkeme huzuruna çıkarılmadığını aktardı.