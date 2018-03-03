Cinayet soruşturması incir ipine döndü

Keneddy T.Dede cinayeti zanlılarının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Polis 33 gündür sürdürdüğü soruşturmada ancak zanlılar arasındaki telefon görüşmelerini tespit etti

Devrim DEMİR

Mağusa’da Çanakkale Gölet’inde 29 Ocak tarihinde öldürülen Keneddy T. Dede’nin cinayete kurban gitmesinin ardından tutuklanan 7 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Aleyhlerinde alınan 7 günlük ek tutukluluk süresi dolan zanlılar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu, Aydan Sel, 16 yaşındaki B.Ç., ve 17 yaşındaki S.D.,’nin sabah saatlerinde kalabalık bir polis eşliğinde yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye getirildi.

Polis her duruşma olduğu gibi mahkeme giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi aldı.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, polisin talep ettiği tutukluluk sürelerini verimli kullandığına dikkati çekerek, soruşturmanın çok ciddi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Asafoğulları, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Cinayetten sonra 38 kez telefonda görüştüler

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Erkan Yahat, zanlılar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu, Aydan Sel, 16 yaşındaki B.Ç., ve 17 yaşındaki S.D.,’nin “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın borç para verip alamadığı gerekçesi ile 29 Ocak tarihinde yanına diğer zanlıları da alarak Hacı Bektaş Sokak Kaliland Bölgesi, Kuzenler apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin evini bastıklarını anımsattı.

Yahat, zanlıların alacak verecek meselesi yüzünden Dede’yi evde ciddi şekilde darp ettikten sonra, Kurucu’ya ait araçla Dede’yi Çanakkale Gölet’ine götürdüklerini belirtti.

Müfettiş, zanlıların Çanakkale Gölet’ine götürdükleri Kennedy Taomwabwa Dede’yi, gölet kenarında ciddi şekilde döverek ölümüne sebep olduklarını kaydetti.

Müfettiş Yahat, geçtiğimiz duruşma Ozan Körkurt’un incelenen cep telefonunda olay günü öncesi, sonrası ve olay anında 142 adet konuşma verisi tespit ettiklerini bunların uzmanlar tarafından incelenerek ellerine ulaştığını ifade etmişti.

Yahat, dün yapılan duruşmada incelenen 142 adet konuşma verisinin 38’nin zanlıların olaydan sonraki konuşmaları olduğunu ve hangi zanlılara ait olduğunu tespit edebilmek için ses ayrımı yapacaklarını kaydetti.

Olaydan sonra cinayet yerine gittiler

Yahat, her tutukluluk süresinin verimli kullanıldığına dikkati çekerek zanlıların cinayetin hemen ertesi günü 30 Ocak tarihinde Çanakkale Gölet’ine gittiklerini tespit ettiklerini belirtti.

Cinayet yerine ertesi gün hangi zanlıların gittiği konusunda araştırmanın devam ettiğini kaydeden Yahat, alınan 7 günlük sürede 35 kişinin daha ifadesine başvurduklarını ve 29 Ocak tarihinden bu yana toplam 190 ifade aldıklarını kaydetti.

Şanlı’nın dayısı sorgulandı

Müfettiş Erkan Yahat, 27 Şubat tarihinde yerel bir gazeteye zanlı Nidai Şanlı ile ilgili demeç veren Şanlı’nın dayısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve ifadesine başvurularak iddiaların araştırıldığını söyledi.

Adli Tıp raporu bekleniyor

Olayın ciddiyetine dikkati çeken Yahat, zanlıların olay gecesi kanlarında uyuşturucu madde olup olmadığının anlaşılması için zanlılardan alınan kan örneklerinin Adli Tıp’a gönderildiğini ifade ederek sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. DNA raporunun erken gelmesi için girişimde bulunduklarını ifade eden Yahat, soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken çok sayıda ifade olduğunu beklenen emareler olduğunu kaydederek, zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.