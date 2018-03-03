Minibüs şoförüne 30 ay hapislik

Lefkoşa’da geçen Kasım ayında Günay Çinler’e minibüsle çarparak ölümüne sebebiyet veren Nihat Aktaş aleyhindeki dava karara bağlandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Kasım ayında yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler’e çarparak ölümüne neden olan minibüs şoförü Nihat Aktaş aleyhindeki davayı karara bağladı.

Çinler’e çarparak ölümüne sebep olan minibüs şoförü Nihat Aktaş Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafında suçlu bulunup mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyet Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Melek Esendağlı açıkladı.

Aktaş, 30 ay hapse mahkûm edildi.

Çinler’in alkollü oluşu Aktaş’ın lehine oldu

Kararı okuyan mahkeme başkanı Melek Esendağlı, öncelikle kazaya değinerek sanığın kullanımında bulunan minibüs ile 25 Kasım tarihinde Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde Güney istikametinden Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler’e çarptığını aktardı.

Başkan Melek Esendağlı, kaza neticesinde ağır yaralanan Çinler’in kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Başkan Esendağlı maktulün 182 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ve bu durumun sanık aleyhine hafifletici sebep olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Aktaş’ın trafik cezaları kararda etkili oldu

Esendağlı, ancak sanığın trafik sicilinin temiz olmadığını ve dikkatsiz sürüşten cezaları bulunduğunu belirterek bu durumu aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan Melek Esendağlı, sanığın lehine ve aleyhine olan bulguları değerlendirdikten sonra aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini ve 30 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.