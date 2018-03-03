Teminatla serbest kaldı

Kirasında bulunan daireyi başkasına kiralayarak sahtekârlıkla para emin etmeye çalışan Çilem Candaş aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne’de Çilem Candaş’ın, 18 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında bulunan Depa Apartmanı’ndaki F.D.N.’ye ait daireyi kendisine ait olduğu şeklinde yalan beyanla üniversite öğrencisi N.A.’ya kiralamaya çalıştığı öğrenildi.

Söz konusu dairenin kendisine ait olduğunu ve söz konusu daire anahtarının yanında olmadığını söyleyerek müştekiye kirasında olan kendi evini gösteren zanlı Çilem Candaş’ın, bu yolla müşteki N.A.’ya kendisine ait olmayan söz konusu evi sözlü olarak kiraladığı ortaya çıktı.

Zanlı Çilem Candaş ile sözlü olarak anlaşması üzerine Candaş’ın banka hesabına 6 bin 242 TL kira ücreti yatıran N.A. isimli şahıs, dolandırıldığını anlaması üzerine 28 Şubat tarihinde polise zanlı hakkında şikâyette bulundu.

N.A.’dan sahtekarlıkla para temin etmesi üzerine kayıplara karışan zanlı Çilem Candaş, tespit edilmesinin ardından tutuklandı.

Soruşturma tamamlandı

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel’i tanık olarak dinletti.

Zanlı Çilem Candaş’ın “Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan methaldar olduğunu belirten polis memuru Hüseyin Soyel, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, zanlı Çilem Candaş’ın yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı bir kişinin lehinde 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.