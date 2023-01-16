Polis: Çamlıbel – Geçitköy anayolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Polis Geçitkale’de dere taşması nedeniyle Geçitkale-Çamlıbel yolunun trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Taşan dere nedeniyle Çamlıbel – Geçitköy anayolunun bir kısmının trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel – Girne anayolu üzerinde bulunan Geçitköy deresi aşırı yağış nedeniyle taştı. Köprüden taşan su yol güvenliği için tehlike arz ettiğinden Çamlıbel – Girne anayolunun Çamlıbel Alpet benzin istasyonu ile Kayalar yol kavşağı arasında olan kısmı trafiğe kapatıldı.

Yağışlı hava, ülkenin birçok yerinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, yağışların bu akşam 21.00’e kadar yer yer etkili olacağını duyurarak, sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtmişti.

Açıklama Şöyle:

GEÇİTKÖY’DE DERE TAŞTI, ÇAMLIBEL – GEÇİTKÖY ANAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI…

Aşırı yağışlar nedeniyle, Çamlıbel – Girne Anayolu üzerinde bulunan Geçitköy deresi üzerindeki köprüde su taşkını sebebiyle yol güvenliği tehlike arz ettiğinden dolayı Çamlıbel – Girne Anayolunun Çamlıbel Alpet Benzin İstasyonu ile Kayalar Yol kavşağı arası trafik akışına kapatılmıştır.