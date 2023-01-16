Lefkoşa’da duatlon yarışması yapılacak

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen koşu-bisiklet-koşu olmak üzere “Lefkoşa Dereboyu Duatlonu” 22 Ocak pazar günü gerçekleşecek.

Dereboyu trafik ışıkları kavşağından Pazar günü saat 9:00’da başlayacak yarışa toplam 84 kayıt yapılırken bunların 11’i takım kaydı, 73 ise bireysel kayıt yapıldı.

Sporcular ilk olarak koşu ile start alacak. İlk koşu parkurunda 5 kilometre koşacak sporcular, hemen ardından bisiklete binecek ve 20 kilometre bisiklet sürecek. Bisiklet etabını bitiren sporcu daha sonra yine koşu parkuruna girecek ve 2,5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak.

Yarışın kayıt listesi şöyle:

İSİM KATEGORİ

Akın Gökalp 35-39 Roadrunners Takım Hüseyin Arhan 40-44 Velospeed Spor Kulübü Takım Tüfekçi Forever Takım Tüfekçi Sports Takım Kirill Salamatov 30-34 Ozgu Ozyigit 40-44 Ali Şekerci 45-49 Berk Bağrıkara 20-29 Mine Devrim 20-29 Kutay Ramiz 35-39 Mert Aklan 20-29 Erkan Kilim 45-49 Erhan Ünal 35-39 Melda Ünal 35-39 Ali Uyguroglu 40-44 Arif Aytan 35-39 Hakan Korsan 45-49 Aidar Abrayev 35-39 Teoman Ibili 20-29 Asaf Yiğittürk 20-29 Bora Ernaz 40-44 Kemal Ekdal 35-39 Gara Duman Takım Kemal Palaz 40-44 Emre Dolat 14-19 Ersun Hasan 20-29 Sevim Yıldız 40-44 Ekrem Kaide 40-44 Selçuk Yalovalı 35-39 Mehmet Gurcimen 50+ Ahmet Ersoy 40-44 Christopher Pietruczuk 30-34 Püren Eda Gözer 30-34 Anil Can Aydogdu 20-29 Ahmet Iskender 14-19 Mehmet Korkut 20-29 Hüseyin Sayıl 50+ Demir Moda 30-34 Hadis Ozbilen 30-34 Gorkem Ozbilen 30-34 Doğuş Arman 35-39 Muhammed Hizan 20-29 Can Ozdemir 20-29 Erim Debreli 35-39 Çağan Kutgüner 30-34 Mavi Takım Ahmet Erden 14-19 Mark Pead 50+ Sevket Turel 40-44 Tüfekçi Rockets Takım Gorkem Bulunc 45-49 Batu Ali Veçhioğlu 40-44 John Scott 50+ Mehmet-Hilmi Garaduman Takım Bora Şen 40-44 Mustafa Aslan 14-19 Hasan Karşılı 35-39 Kerem Güneser 35-39 Ferhat Bakay 40-44 Ayer Alcici 14-19 Enis Alcici 14-19 Soner Akbaş team Takım Nuran Oze 30-49 Metin Kuşkurdan 20-29 SS Team Takım Şevki Ahcıhoca 50+ Fiona Addington 50+ Yankı Karadağlı 45-49 Tuğcan Özkızan 20-29 Kemal Taşçı 35-39 Emin Insel Zeytinoglu 35-39 Ayşa Küçükakça 20-29 Umut Yılmaz 14-19 Necat Paşalar 50+ Aleksei Shchukin 35-39 Firefighter Team Takım Cagan Oztuna50+ Tunç Berk Sarı 14-19 Anastasia Chernova 30-49 Enver Soyel 40-44 Ali Dükyancı 35-39 İnsel Üstüner 35-39