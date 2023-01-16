Kartingciler kupalarını muhteşem bir törenle aldı

6 yarışlık “2022 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası”nın tamamlanmasının ardından gala gecesi, geçtiğimiz Cumartesi Cemsa Sporting Center içerisinde bulunan “Cloud Nine Club”da yapıldı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel’in konuşmasıyla başlayan tören, teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle devam etti. Gecede sponsor PGC Catering Ltd. Direktörü Enes Teke, KKTC Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Cemsa Sporting Center direktörü Mehmet Salih Karalım, KKOK Başkanı Zeki Topcu ile yarışların direktör ve komiserleri Sertuğ Özyiğit, Halil Kaan ve Akan Keskiner teşekkür plaketi aldılar. Ardından başarılı sporculara kupaları takdim edildi. Mini kategoride Rüzgar Okman şampiyonluk kupasını alırken, Rüzgar Miralay ikincilik ve İsmail Araz üçüncülük kupasını aldı. Erin Bolkaner, Zafer Niyazi, Ateş Karalım, Tuğra Sıddık, Eren Murat Ortaç, Su Karalım, Murat Ateş Adıgüzel, Arın Bolkaner ve Yaşar Cahitoğlu da başarılarından dolayı kupa ile ödüllendirilen diğer minik sporcular oldular. Junior kategoride Niyazi Özçınar şampiyonluk kupasını alırken, Demir Göksan ikincilik ve Hasan Onalt üçüncülük kupasını aldı. Senior kategoride sezonu şampiyon olarak tamamlayan Halil Kahraman en büyük kupayı alırken, Gazi Yuca ikincilik kupasını ve Mustafa Efeefe üçüncülük kupasını aldı. Master kategoride ise Güner Ballı şampiyonluk kupasını almaya hak kazanan sporcu oldu. İkincilik kupasını Arkın Şevketoğlu ve üçüncülük kupasını Enver Emin Özbeşer aldı.

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