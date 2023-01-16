Belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin ardından 51/95 sayılı Belediyeler Yasası da güncellendi. Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Açık oylamaya göre, 26 milletvekili tasarıya “kabul”; 5 milletvekili de “ret” oyu verdi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Meclis’teki konuşmasında, “Belediyelerin Anayasası sayılan yasa günün koşullarına uygun hale getirildi. Önemli bir gün, ciddi emekler var. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’da olacak.

-Uluçay

Öztürkler’den önce CTP milletvekili Teberrüken Uluçay ile UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak da Genel Kurul’da söz aldı.

Uluçay, Belediyeler Yasası’nın güncellenmesinin önemli bir adım olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yasanın, yerel yönetimlerin kurumsallaşması, hizmet standardının yükseltilmesi açısından önemli bir yasa olduğunu kaydeden Uluçay, ihtiyaçların ve sıkıntıların giderilmesi için Meclis’in üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Uluçay, 18 belediye uygulamasına şimdi başlandığını, birleştirilmiş belediyelerin sorunlarıyla şimdi karşılaşacaklarını kaydetti.

Teberrüken Uluçay, tasarıda belediyelerdeki idari sıkıntıların ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemenin yapıldığını, devletten alınması gereken katkı paylarının zamanında aktarılması ve zamanında kullandırılmasına imkan sunabilmesi için de adım atıldığını söyledi.

Uluçay, tasarıda bütçe uygulamaları, personel yapısı konusundaki sıkıntıların giderilmesi için de adım atıldığını ifade etti.

-Yeşilırmak

UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak, uzun yıllardır bu yasanın geçirilmesi için büyük uğraşlar verildiğini belirterek, Başbakan Ünal Üstel’e, hükümet ortakları Erhan Arıklı’ya ve Fikri Ataoğlu’na dik duruşları ve kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Yasa için ciddi bir emek verdiklerini, hükümetin bu konudaki kararlılığını belediyelerin birleştirilmesi yasasıyla ortaya koyduğunu, ardından da 21/95 sayılı yasa yerine 21/2023 sayılı yasayı hayata geçirmek için adım attıklarını belirten Yeşilırmak, 71 maddelik değişikliğin çok tartışıldığını kaydetti, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Reformun en önemli bacağını bugün hayata geçiriyoruz” diyen Yeşilırmak, belediyelerin mali ve idari kapasitesi ile yetki ve sorumluklarını artırma, belediyelerin nüfus kriteri yanında yüzölçümü kriteri kapsamında da katkı payı alması için yapılan düzenlemelere işaret etti.

Yeşilırmak, katkı paylarında 2011 nüfus sayımına göre değil, geçici süreliğine İstatistik Kurumu’nun nüfus kriterinin dikkate alınacağını ifade ederek, bu düzenlemenin de önemli olduğunu belirtti.

Emrah Yeşilırmak, havuz sistemine işaret ederek, gelirlerin adil dağılımı konusunda adım atıldığını, bunun en önemli düzenleme olduğunu, ayrıca belediyelere istihdam kotası getirildiğini söyledi.

Belediyelerin kendi bütçesinden ortaklara kaynak aktaramayacağını da belirten Yeşilırmak, başkanlara mali rapor tutma sorumluğu getirildiğini, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle muhtarların etkinliğinin artacağını, suç ve cezaların düzenlendiğini, belediyeden izinsiz uygulamalarda cezaların ağır olacağını kaydetti

Belediyelere sosyal konut yapma yetkisi verildiğini, tasarıda atık aktarma istasyonları oluşturma konusunda düzenlemeler olduğunu ifade eden Yeşilırmak, aydınlatma konusundaki yetki karmaşasının da giderildiğini söyledi.

Yeşilırmak, belediye başkanlarının kendi bölgeleriyle ilgili stratejik planı hazırlamak zorunda olacağını ifade ederek, yasa tasarısında yapılan diğer düzenlemelere de değindi.

-Öztürkler

Yasayla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Bu günü yaşamak pek de kolay olmadı” diyerek sürece işaret etti.

Öztürkler, İçişleri Bakanı olarak bu süreçte olmanın da kolay olmadığını ifade ederek, belediye başkanların, muhtarların yetkileri, seçim tarihi, belediyelerin birleştirilmesi gibi konularda yaşanan tartışmalara işaret etti.

Komitenin seviyeli, düzgün, zaman mevhumu olmaksızın çalıştığını belirten Öztürkler, “Belediyelerin Anayasası sayılan yasa, günün koşullarına uygun hale getirildi” diyerek şöyle devam etti:

“Belediyelerin gelirleri ciddi oranda artırıldı. Vergi, resim ve harçlarda en son 22 yıl önce güncelleme yapılmıştı. Bu güncellemeyi yapmak şimdiki milletvekili arkadaşlara nasip oldu. Kıymet ve tartı ücretleri düzenlendi. Mali disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına önemli düzenlemeler yapıldı. Yasaya, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’nin devreye girebilmesi ve doğru nüfus sayımı yapılabilmesi için ciddi maddeler kondu. Ortak sosyal konut projelerinin hayata geçirilebilmesi için madde de var. Siyasetin ve ideolojinin değil, belediye başkanların hizmetleriyle sorgulanacağı bir dönemin önünü açma açısından da önemli bir yasa…”

Sürecin devam ettiğini belirten, yasalarla birlikte ilgili bakanlıklara sorumluluk düştüğünü ifade eden Öztürkler, “Önemli bir gün, ciddi emekler var. Herkese teşekkür ediyorum. ” dedi.