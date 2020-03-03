Plank hareketinde Guinness rekoru kıran George Hood’un hazırlık rehberi

ENERJİ DOLU BESLENME

Hoodi sekiz saatlik rekor esnasında, ölçüm monitörüne göre 4252 kalori yaktı.

Rekor etkinliğinden dört saat önce yarım kase yulaf ezmesi, bir yumurta ve bol su içtiğini belirten Hood, hem antrenman hem de rekor esnasında hiç tuvalete gitmedi. Beslenmesinde karbonhidrat ve protein dengesini sağladığını belirten Hood, spirulina ve moringa denilen iki tür enerji verici bitkiyi beslenme planına dahil ettiğini anlattı.

Hood, rekor kırdıktan sonra kendisine pizza ziyafeti çektiğini söyleyerek, “Yemek için kollarımı kaldırmak zordu ama başardım” dedi.

YENİ HEDEF ŞINAV REKORU

Hood’un bir sonraki rekor denemesi, bir saatte en fazla şınav çekme çalışması üzerine olacak. Şınav rekoruyla da Guinness’e girmeyi planlayan Hood’un hedefi, 2017’de bir saatte 2685 şınavla rekor kıran 52 yaşındaki Avustralyalı Carlton Williams’ı geçmek.

PLANK EGZERSİZİ NEDİR?

Plank, karın kasları başta olmak üzere bacak ve göğüs kaslarını geliştiren, dirsekler üzerinde şınav pozisyonunda durma hareketidir. Bir tahta gibi dümdüz dururken neredeyse tüm kasları çalıştıran bu egzersiz, herhangi bir hareket gerektirmese de öylece dururken kas gücü kullanmayı gerektirir. Bu egzersiz bacakları, karın kaslarını ve kolları çalıştırarak tüm vücudu güçlendirmeye yardımcı olur.