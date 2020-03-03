Kıbrıs

KTTO, bazı sınır kapılarının kapatılmasını ve yeni uygulamaları eleştirdi

3 Mart 2020
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

 Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Rum tarafının bazı kara kapılarını geçişlere kapatması ve geçişe açık kapılardaki uygulamaları yavaşlatacak önlemlere başvurmasının, ada üzerindeki günlük yaşamı, ticari etkileşimi ve siyasi yakınlaşmayı olumsuz yönde etkilediğine işaret ederek, kabul edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Oda, bazı geçiş kapılarını kapatma kararının Korona virüsüne karşı önlem amaçlı olmadığının ve Kıbrıs Rum kesiminin bu tavrının, Avrupa Birliği ile Kıbrıslı Türkler arasında doğrudan ticaretin başlatılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi.

KTTO açıklamasında, “Korona virüsüne karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere toplanan iki toplumlu komitenin gündemine böyle bir öneri getirilmediği bilinmektedir. Zaten bu uygulama, Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki irtibatı tam olarak kesmemiştir; etkileşim devam etmektedir. Güney Kıbrıs’ın Corona virüsüne rastlanan ülkelerle ilişkisinin kesilmesi için ise önlem alınmamıştır” denildi.

Oda, Rum tarafının, kara kapılarındaki geçişleri zorlaştıracak uygulamalar için aylar öncesinden hazırlık yapmaya başladığı ve bu geçişleri zorlaştırmak için aldığı kararları kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.

Kıbrıs Rum Yönetiminin kapıları kapatma kararının, Kıbrıslı Türklerin dünya ile ilişkilerini Güney Kıbrıs üzerinden kuramayacaklarını bir kez daha gösterdiği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği yetkilileri, Kıbrıslı Türkler ile doğrudan ilişki kurmanın gerekliliğini ve Kıbrıslı Türklerin ticari bağlarını güçlendirmek için Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne ihtiyaçları olduğunu, bu gelişme sayesinde, bir kez daha görmüş olmalıdırlar. Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının geliştirilmesi ve Mali Yardım Tüzüğü uygulamalarının Rum tarafının onayına bağlı olmaması gerektiği de bir kez daha ortaya çıkmış olmalıdır”

Rum Yönetimi’ne kararı en kısa zamanda geri alma çağrısı yapılan açıklamada, bahse konu kararın iki halk arasındaki güvensizliği beslediğini, iki halkın işbirliğini ve Kıbrıs sorununa müzakereler yoluyla çözüm bulma çabalarını baltaladığı belirtildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Oğuz: Türkiye’den gelen suyla KKTC yeniden doğdu

Oğuz: Türkiye’den gelen suyla KKTC yeniden doğdu

3 Mart 2020
Photo of Creditwest Bank hastanenin onarımı için katkıda bulunacak

Creditwest Bank hastanenin onarımı için katkıda bulunacak

3 Mart 2020
Photo of Pilli: Sigorta, sorumluluğunda olan yerlerin tazminini üstlenecek

Pilli: Sigorta, sorumluluğunda olan yerlerin tazminini üstlenecek

3 Mart 2020
Photo of Reebok’ın yeni marka yüzü Hazar Ergüçlü oldu

Reebok’ın yeni marka yüzü Hazar Ergüçlü oldu

3 Mart 2020
Photo of Akıncı: Emekleri asla unutulmayacak

Akıncı: Emekleri asla unutulmayacak

3 Mart 2020
Photo of Siz de elinizi cebinize atın

Siz de elinizi cebinize atın

3 Mart 2020
Photo of “Sorumluluk yüklendik”

“Sorumluluk yüklendik”

3 Mart 2020
Photo of Sigorta muamma

Sigorta muamma

3 Mart 2020
Photo of Erkek şiddetine “alkolü” neden gösterdi

Erkek şiddetine “alkolü” neden gösterdi

3 Mart 2020
Photo of Çaluda ve Ünverdi yargıç karşısına çıkarıldı

Çaluda ve Ünverdi yargıç karşısına çıkarıldı

3 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı