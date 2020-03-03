Tatar: Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket etmeliyiz

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gitti.

Tarihi Kayseri Kalesi’ni ziyaret eden başbakan Tatar, ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahar Kalkanı Harekatı’nı değerlendiren Tatar, Mehmetçiğe harekatta başarılar diledi.

Tatar, “Tüm dualarımız onlarla. Türkiye’ye yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Önemli olan Türkiye’mizin güvenliği, Türk milletinin bekası. Bu coğrafyanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin selameti için, barış ve huzurumuz için Türkiye’nin güçlü olması lazım. Dolayısıyla dualarımız Türkiye ile. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz de Kıbrıs’ta çok üzüldük, çok acı çektik. Türk ulusuna başsağlığı diliyoruz, hepimizin başı sağolsun. Bu uzun vadeli bir mücadele. Türk milleti de bu mücadelesini vermektedir. Kıbrıs’ta da biliyorsunuz yıllardır bir mücadele veriyoruz. Tarihten gelen haklarımızın korunması adına mücadele ediyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinerek, Doğu Akdeniz’de hakların korunması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Burada atılacak adımların önemine dikkati çeken Tatar, “Çünkü günün sonunda büyük uluslararası çıkarlar, ulusal menfaatler söz konusudur. Son zamanlarda Doğu Akdeniz’deki bazı çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşleri doğrultusunda yapılan hamleler, son olarak Libya ile yapılan anlaşma, bütün bunlar Doğu Akdeniz’deki haklarımızın daha da perçinlenmesi için, korunması için atılan çok önemli adımlardır. Dolayısıyla biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bütün bunları yakından izliyoruz. Halklarımızın menfaatlerini korumak için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek durumundayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta 26 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu hatırlattı ve “O da aday, ben de adayım. Dolayısıyla bütün bunları halk değerlendirecektir” dedi.

Başbakan Tatar, kendisinin siyasetinin her zaman Türkiye ile beraber hareket etmek, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmak olduğunu söyledi.

Tatar, “Türkiye her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında olduğunu, sadece 1974’te değil, ondan öncesinde de. Kıbrıs Türkü emperyalist güçlere karşı Rum, Yunan ikilisine karşı kahramanca bir diriliş mücadelesi verdi. Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, bir daha Kayseri’den Türk milletine olan bağlığımızı ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Biz aynı milletin evlatları, aynı millet iki devlet.Bu anlayışla siyasetimizi yürütüyoruz. Bütün bu manevi değerlere, ulusal çıkarlarımıza önem veriyoruz. Kıbrıs’ta da onurlu bir yaşam mücadelesi veriyoruz” şeklinde konuştu.