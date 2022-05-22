Pınarbaşı ve Dörtyol Bölgesi’nde yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahale ettiği her iki yangın da söndürüldü.

Polis açıklamasına göre saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun kuzey kısmında Dörtyol köyünde meydana gelen ve geniş bir alana yayılan arazi yangınına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı’nda saat 12.00 sıralarında, başlayan ve itfaiye, belediye ve bölge halkının müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda ise 29 dönüm biçilmemiş buğday, 8 dönüm anız, 179 metre uzunluğundaki sulama lastikleri ve 29 adet muhtelif meyve ağaçları yandı.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.