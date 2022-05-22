Ataoğlu: Ülkede 33 müze bulunuyor, sayıyı artırmayı hedefliyoruz

Başbakan Yardımılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, müze ve ören yerlerinin daha işlevsel hale getirilerek, mesai saatleri dışında ve haftasonları ile diğer resmi tatillerde de açık tutulup ziyaret edilebilmesi için çalışma başlattı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çalışmalarla ilgili olarak BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, ülkemizin 10 bin yılı aşkın tarihi geçmişi ve kültürel zenginliği bulunduğunu anımsatarak, yeraltındaki hazineyi yer üstüne çıkarıp, müzeler oluşturup bunları kendi insanımızla ve yabancı turistlerle paylaşmanın önemine işaret etti.

Ülkede 33 müze bulunduğunu ve bunu artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ataoğlu, ciddi şekilde personel eksikliği ve bütçe sıkıntısı yaşadıklarını, müze ile ören yerlerinin daha uzun süreli açık kalabilmesinin ek mesai gerektirdiğini anlattı.

Ataoğlu, ülkedeki zenginlikleri anlatmak ve tanıtmak için müze ve ören yerlerinin daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini belirterek, bu gibi yerlerin mesai saati dışında,hafta sonları, bayram gibi özel tatillerde de açık olabilmeleri adına çalışmalarını sürdürdüklerini, işletmeciliğin özelleştirilmesi yönünde yasanın ilgili mevzuatında değişiklik için harekete geçtiklerini ifade etti.

Ataoğlu, müze ve ören yerlerinin Eski Eserlerve Müzeler Dairesi denetiminde pırıl pırıl, bakımlı ve daha işlevsel olacağını kaydetti.

Ataoğlu, yapılacak değişikliğin ülke turizmine de büyük katkı sağlayacağını da vurguladı.