James ve Sülo mavi sularda artık özgür

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi geçtiğimiz günlerde tedavisi tamamlanan iki deniz kaplumbağasını daha doğal ortamı olan mavi sulara uğurladı.

Yaralı deniz kaplumbağalarına ulaşabilmek ve tedavilerini sağlayabilmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Merkez, bugüne kadar 52 yaralı deniz kaplumbağasını iyileştirip doğaya kazandırdı. Merkez son olarak, Alagadi kumsalında 20 Mart tarihinde Nikola Rainova ve ailesi tarafından bulunan ve James ismi verilen Caretta caretta türü yavru iribaş deniz kaplumbağasını tedavi etti. Tedavisi tamamlanan ve yeniden denizdeki doğal yaşamına dönmeye hazır olan James, 19 Mayıs tarihinde Alagadi plajından uğurlandı.

Yedidalga’da 8 Nisan tarihinde balıkçı Mahmut Karabetça tarafından boğulma şüphesi ile bulunan ve Sülo ismi verilen 3-5 yaşlarındaki Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağası ise Merkez’de yaklaşık 6 hafta tedavi gördü. Eski sağlığına kavuşan ve denize dönmeye hazır hale gelen Sülo, 19 Mayıs tarihinde onu bulan balıkçının eşliğinde Yedidalga’da tekneden denize geri bırakıldı.

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, James ve Sülo’nun iyileştirilerek denize geri gönderilmesi sebebiyle, bir canın daha doğaya kazandırılmasına destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yaralı kaplumbağalara ulaşmalarında emeği geçen duyarlı hayvan severlere teşekkürlerini ileten Kara, tüm doğaseverlerle birlikte daha çok deniz kaplumbağasına yardım eli uzatabilmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.