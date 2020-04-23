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Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

23 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve sağlık çalışanları ile görüşmede bulunarak, hastanenin son durumu ile ilgili bilgiler aldı.

Covid-19 dışındaki hizmetlerin verilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Bakan Pilli, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerekli alt yapının sağlandığını, pandemi bölümünün tamamen izole edildiğini, halkımızın sağlığını riske atacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı olarak halkımıza gelişen teknoloji ile birlikte daha iyi imkanlarla sağlık hizmetlerinin sunulmasını prensip edindiklerini vurgulayan Bakan Pilli, halkımızın Sağlık Bakanlığı’na güvenmeye devam etmesinin son derece önem arz ettiğini, bakanlık olarak bu zor dönemi en iyi şekilde atlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Covid -19 nedeniyle hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler, halkımızın duyarlılığı, sağlık çalışanlarının özverisi, yerel yönetimler, polis, sivil savunma gibi birçok kurum kuruluşun desteği sonucunda iyi bir seyirde olduğumuzun altını çizen bakan Pilli, bu durumun rahatlığı ile değil kurallara uyarak hayatımıza devam etmemiz gerektiğini vurguladı.

Bu durumun sadece sağlık değil, sosyal ve ekonomik birçok yönü olduğunu belirten Bakan Pilli, önümüzdeki günlerde kademeli olarak bir takım açılımlar olacağını, dolayısı ile geldiğimiz olumlu tabloyu kaybetmemek ve haftalardır uyguladığımız fedakarlıkların boşa gitmemesi için biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini dile getirdi.

Bakan Pilli, sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen ve izolasyon kurallarına dikkat etmeyi unutmamız gerektiğini bir kez daha anımsatarak, bu süre zarfında geldiğimiz noktayı muhafaza etmek için hepimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerektiğinin altını çizdi.



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