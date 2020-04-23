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Saydam: 1500 TL için IBAN/UBAN zorunluluğu

23 Nisan 2020
Mehmet Saydam
Mehmet Saydam

Ekonomist Mehmet Saydam yaptığı açıklamada hükümet tarafından dün alınan karara göre İhtiyat Sandığı tarafından ödenecek olan 1.500 TL katkı payı için banka hesabı açması zorunlu getirildiğini yazdı. Saydam’ın açıklaması şöyle;

“Değerli İşverenler ve Çalışanlar,

İhtiyat Sandığı tarafından ödenecek olan 1.500 TL katkı payı için, İhtiyat Sandığı çok basit / başarılı bir uygulama geliştirmiş ve İşveren çalışanının kimlik-pasaport bilgileri ile kayıt yapmaya başlamıştı. İlk gün konuyu farklı anlayan ve Banka hesabı açmak için yığılmalar yapan Halkımızı, uzmanlar olarak duyurular ile uyarmış ve 1.500 TL için hesap açmanıza gerek olmadığını, kimlik kartı ile ilgili Bankaya gitmelerinin yeterli olduğunu söylemişlerdi.

Ancak,

Dün gece saat 23:00 sonrasında yapılan bir değişiklik ile, bugünden itibaren yeni başvuru yapılacak tüm Çalışanların BANKA HESABI AÇMASI ZORUNLU KILINMIŞTIR. Banka Hesabınız yok ise bu parayı alamayacaksınız.

Banka Hesabı açmak için de; damga pulu (40-45 TL)ödemek ve haklı olarak Bankaların istediği evrakları tedarik etmek zorundasınız.

Doğru bir uygulamayı, bir gecede yanlışa çevirmenin mantığını anlamak mümkün değil. Ancak, tüm İşverenler, çalışanlarını kayıt edebilmek için kişi bazlı hesap numarası bilgilerine ulaşmak zorundadır.

Herkes Bankaya HESAP AÇMAYA…

Peki bu güne kadar kayıt yapanlar ne olacak? ONLAR GEÇERLİDİR…KİMLİK KARTLARI İLE GİDİP İLGİLİ BANKADAN ALABİLECEK…

İNANAMIYORUM !!!

G.Saydam & Co.”



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