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Başsavcılık açıkladı: Alakamız yok

23 Nisan 2020

Hukuk Dairesi (Başsavcılık), “Sayın Başbakan’ın Senih Çavuşoğlu tarafından yayınlanan kolajla ilgili olarak Polis’e bir şikayet yaptığı doğru olmakla birlikte KKTC Başsavcılığı’na herhangi bir şikayeti olmamıştır” açıklamasında bulundu.

Başsavcılık yazılı bir açıklama yaparak, gazeteci Başaran Düzgün’ün 21 Nisan tarihli “Senih Çavuşoğlu’nu Tutuklayacaklardı” başlıklı yazısında, yazıda sözü edilen konularda, yazısını yazdığı tarih itibarı ile hiçbir bilgisi bulunmayan KKTC Başsavcılığı hakkında yer verdiği iddiaları değerlendirdi.

Başsavcılık, Başaran Düzgün’ün; “Sayın Başbakan’ın, Sayın Senih Çavuşoğlu hakkında Savcılığa ve Polise şikayette bulunduğunu, Senih Çavuşoğlu’nun Sayın Başbakan ile ilgili kolajını KKTC Başsavcılığı’nın müfsitane yayın kapsamına soktuğunu” iddia ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sayın Başbakanın Senih Çavuşoğlu tarafından yayınlanan kolajla ilgili olarak Polise bir şikayet yaptığı doğru olmakla birlikte KKTC Başsavcılığına herhangi bir şikayeti olmamıştır.

Kendisine yapılan şikayet üzerine Polis Mahkemeye başvurmuştur. Sayın Başaran Düzgünün yazısında Sayın Başbakan ile ilgili kolajı Savcılığın müfsitane yayın kapsamına soktuğu şeklindeki iddiası tamamen spekülatif ve gerçek dışı bir iddia olup, KKTC Başsavcılığına karşı önyargı veya hasımane bir tutum içermektedir.

Sayın Başaran Düzgün, şunu bilmelidir ki, Polise yapılan şikayetler üzerine soruşturma yetkisi Polisin yetki ve tasarrufunda olup, soruşturma tamamlandıktan sonra Polis tarafından düzenlenen dosya tahtında KKTC Başsavcılığı işlem yapmaktadır.

Konu yazısında bahsi geçen tutukluluk talebi üç günlük bir tutukluluk talebi olmayıp, yaptığı soruşturmadaki zanlıyı Polise celbetmek maksadı ile Polisin Mahkemeden talep ettiği bir tutukluluktur ve bu  tutukluluk talebi ile ilgili KKTC  Başsavcılığının herhangi  bir tasarrufu olmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”



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