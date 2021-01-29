Pilli: 45’i yerel 47 covid-19 vakası

Bakan Ali Pilli toplam 3308 test sonucu 45’i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını 16 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308 olduğunu, 45’i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

29 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: