Türkiye’de 131 can kaybı, 6 bin 912 yeni vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte 165 bin 94 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 664 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309’a yükseldi.

17 ilde mutasyona uğramış virüs görüldü