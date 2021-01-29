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Türkiye’de 131 can kaybı, 6 bin 912 yeni vaka

29 Ocak 2021
Türkiye'de covid-19



Türkiye’de son 24 saatte 165 bin 94 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti.





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29 Ocak 2021


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