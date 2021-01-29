Türkiye’de 131 can kaybı, 6 bin 912 yeni vaka

T\u00fcrkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 COVID-19 testi yap\u0131ld\u0131, 6 bin 912 ki\u015finin testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131, 131 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\nT\u00fcrkiye'de son 24 saatte 165 bin 94 COVID-19 testi yap\u0131ld\u0131, 6 bin 912 ki\u015finin testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131, 131 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\nT\u00fcrkiye G\u00fcnl\u00fck Koronavir\u00fcs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden payla\u015f\u0131ld\u0131. Son 24 saatte 165 bin 94 COVID-19 testi yap\u0131ld\u0131, 6 bin 912 ki\u015finin testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131, 131 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Hasta say\u0131s\u0131 664 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nSon 24 saatte 8 bin 93 ki\u015finin COVID-19 tedavisi ya da karantinas\u0131n\u0131n sona ermesiyle iyile\u015fen say\u0131s\u0131 2 milyon 348 bin 309'a y\u00fckseldi.\r\n\r\n17 ilde mutasyona u\u011fram\u0131\u015f vir\u00fcs g\u00f6r\u00fcld\u00fc\r\n\r\n\r\nTC Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, "\u00dclkemizde mutasyonlu vir\u00fcs tespit edilen vatanda\u015f say\u0131s\u0131 128\u2019e y\u00fckselmi\u015ftir. 17 \u015fehrimizde \u0130ngiltere varyant\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca, vir\u00fcs\u00fcn mutasyona u\u011fram\u0131\u015f olmas\u0131n\u0131n \u015fimdilik a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 etkilemedi\u011fini a\u00e7\u0131kad\u0131, "Ancak yeni mutasyonlar a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 da zorlayabilir" dedi.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n