Güney Kıbrıs’ta covid-19 vaka sayısı 30 bin 657’ye yükseldi

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan testler sonucu 119 yeni vaka tespit edildi. Güney’de Covid-19 vaka sayısı 30 bin 657’ye yükseldi

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 18 bin 972 test sonucu 119 yeni vaka tespit edildi. Güney’de Covid-19 vaka sayısı 30 bin 657’ye yükseldi. Rum sağlık Bakanlığı bugün can kaybı yaşanmadığını hastanede tedavi gören 145 covid-19 hastasının 51’inin durumunun kritik olduğunu açıkladı. 16 kişinin yoğun bakım ünitesinde olduğu Güney’de 26 hasta da entübe durumda.