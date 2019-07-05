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Peru finalist: 3-0

5 Temmuz 2019

Copa America’da Peru, son iki turnuvanın şampiyonu Şili’yi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı

BREZİLYA-PERU FİNALİ PAZAR GÜNÜ: Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, pazar günü 23.00’te karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor’dan naklen yayımlanacak

Copa America’da Peru, son iki turnuvanın şampiyonu Şili’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Peru, 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero’nun attığı gollerle maçı 3-0 kazanırken Şili’de Eduardo Vargas 90+5’te penaltıdan yararlanamadı.

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel Şili’de ilk 11’de forma giydi.

Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, pazar günü 23.00’te karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.

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