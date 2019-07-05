FutbolSpor

Finalin adı Hollanda-ABD

5 Temmuz 2019

2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda, İsveç’i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi

 FİNAL PAZAR 18.00’DE: Hollanda ile ABD’nin kupa mücadelesi, pazar günü 18.00’de TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Öte yandan İngiltere ile İsveç, yarın üçüncülük mücadelesi için sahaya çıkacak

2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda, İsveç’i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda yarı final müsabakaları Hollanda, İsveç maçıyla tamamlandı.

Normal süresi 0-0 biten maçın ilk uzatma devresinde Hollanda, Jackie Groenen’in golüyle eşitliği bozdu. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hollanda, İsveç’i 1-0 mağlup ederek finalde ABD’nin rakibi oldu.

Hollanda ile ABD’nin kupa mücadelesi, 7 Temmuz Pazar günü 18.00’de TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Öte yandan İngiltere ile İsveç, 6 Temmuz Cumartesi günü üçüncülük mücadelesi için sahaya çıkacak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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