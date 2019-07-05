Finalin adı Hollanda-ABD

2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda, İsveç’i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi

FİNAL PAZAR 18.00’DE: Hollanda ile ABD’nin kupa mücadelesi, pazar günü 18.00’de TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Öte yandan İngiltere ile İsveç, yarın üçüncülük mücadelesi için sahaya çıkacak

2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda, İsveç’i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nda yarı final müsabakaları Hollanda, İsveç maçıyla tamamlandı.

Normal süresi 0-0 biten maçın ilk uzatma devresinde Hollanda, Jackie Groenen’in golüyle eşitliği bozdu. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hollanda, İsveç’i 1-0 mağlup ederek finalde ABD’nin rakibi oldu.

Hollanda ile ABD’nin kupa mücadelesi, 7 Temmuz Pazar günü 18.00’de TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Öte yandan İngiltere ile İsveç, 6 Temmuz Cumartesi günü üçüncülük mücadelesi için sahaya çıkacak.