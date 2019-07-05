Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu ilk toplantısını federasyonlarla gerçekleştirdi

28 FEDERASYON KATILDI: Ülkemizde faaliyet gösteren 32 federasyondan 28’i dün Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu toplantısına katıldılar

Tonguç KOTAK

Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu, Başbakan Ersin Tatar tarafından resmen atanarak görevine başladı.

Dr. Nevzat Denerel, Dr. Hikmet Yücel, Sertaç Bozatlı, Ahmet Pehlivan ve Emine Ömerağa’dan oluşan Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu, üç yıl boyunca görevde kalacak.

İlk toplantı federasyonlarla

Faaliyetlerine başlayan kurul üyeleri, dün Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezi’nde, 28 spor federasyonu yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu’nun amacı ve çalışmalarıyla ilgili spor federasyonları bilgilendirildi.

Hacettepe ile protokol imzalandı

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümüyle imzalanan protokol ve bu protokolün içeriğiyle ilgili bilgiler de katılımcılarla paylaşıldı.

Ülke sporunda her branşta önümüzdeki günlerden itibaren, dopingle mücadelenin hız kazanacağı vurgulandı.