KTFF, Yılmaz Vural’ı ağırladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu devam ediyor

Türkiye’nin önemli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural’ın sunumu ile devam etti. Türkiye’de üst düzeyde birçok takımı çalıştıran ve ülkenin önde gelen, tanınmış teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural, bilgi birikimini ve deneyimlerini teknik direktör adaylarına aktardı. Teknik direktörlüğün, teknik taktik boyutunun yanında teorik anlamda da birçok konu başlığına değinen Yılmaz Vural, kariyeri boyunca karşılaştığı durumları ve teknik adamlık yaptığı takımlarda ortaya koyduğu eforu anlattı. Sunumunun öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ile biraraya gelen Yılmaz Vural, ülkedeki futbolun durumu ile ilgili olarak Sertoğlu ile sohbet etti.

Teknik direktörlere medya dersi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu farklı konu ve konu başlıklarıyla sürüyor. Kursun dördüncü gününde medyanın iki önemli ismi teknik direktörler adaylarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eski başkanı ve Kıbrıs Gazetesi spor yazarı Ogün Genç Kaçmaz ile Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi teknik diretör adayları ile Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Kaçmaz spor yazarlarının maçları analiz sürecini anlattı

Gerçekleştirilen söyleşinin ilk bölümünde Ogün Genç Kaçmaz “Teknik Direktörlerin Medyayı Anlaması ve Değerlendirmesi” konu başlığıyla bir sunum gerçekleştirirken, spor yazarı ile teknik direktör ilişkilerinden bahsetti. Ülkede spor medyasının önemine vurgu yapan Kaçmaz, spor yazarlarının maçları analiz süreçlerinden söz etti.

Ekmekçi’den sosyal medyanın önemine vurgu

Kaçmaz’ın konuşmasının ardından Hüseyin Ekmekçi “Teknik Adamlar ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı” konu başlığı ile teknik direktör adaylarına bilgilerini aktardı. Ekmekçi, sosyal medyanın günümüzde spor içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, sporun içerisinde yer alan bireylerin sosyal medyayı kullanması gerektiğinin altını çizdi.