ESF’de Ruhsar Vudalı dönemi
Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Ruhsar Vudalı’nın ESF başkanlığa getirilmesini kararlaştırdı
RESMİ OLARAK ATANDI: Ruhsar Vudalı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından Engelliler Spor Federasyonu (ESF) Başkanlığına atandı. Vudalı’nın ataması Başbakan Ersin Tatar tarafından da onaylandı
Tonguç KOTAK
Yusuf Musioğlu’nun vefatı nedeniyle boşalan Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığına Ruhsar Vudalı getirildi.
Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Ruhsar Vudalı’nın başkanlığa getirilmesini kararlaştırdı. Karar, Başbakan Ersin Tatar’a da sunularak onaylandı.
Vudalı göreve başlayacak
Ruhsar Vudalı’nın atanma yazısı eline geçer geçmez başkan yeni görevine başlayacak.
Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı yeni dönemde kendisi ile çalışacağı ekibi kurmak için harekete geçti. Federasyonun yeni yönetimi ileriki günlerde açıklanacak.