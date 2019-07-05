ESF’de Ruhsar Vudalı dönemi

Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Ruhsar Vudalı’nın ESF başkanlığa getirilmesini kararlaştırdı

RESMİ OLARAK ATANDI: Ruhsar Vudalı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından Engelliler Spor Federasyonu (ESF) Başkanlığına atandı. Vudalı’nın ataması Başbakan Ersin Tatar tarafından da onaylandı

Tonguç KOTAK

Yusuf Musioğlu’nun vefatı nedeniyle boşalan Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığına Ruhsar Vudalı getirildi.

Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Ruhsar Vudalı’nın başkanlığa getirilmesini kararlaştırdı. Karar, Başbakan Ersin Tatar’a da sunularak onaylandı.

Vudalı göreve başlayacak

Ruhsar Vudalı’nın atanma yazısı eline geçer geçmez başkan yeni görevine başlayacak.

Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı yeni dönemde kendisi ile çalışacağı ekibi kurmak için harekete geçti. Federasyonun yeni yönetimi ileriki günlerde açıklanacak.