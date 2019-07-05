Spor

ESF’de Ruhsar Vudalı dönemi

5 Temmuz 2019

Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Ruhsar Vudalı’nın ESF başkanlığa getirilmesini kararlaştırdı

 

RESMİ OLARAK ATANDI: Ruhsar Vudalı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından Engelliler Spor Federasyonu (ESF) Başkanlığına atandı. Vudalı’nın ataması Başbakan Ersin Tatar tarafından da onaylandı

 

Tonguç KOTAK

 

Yusuf Musioğlu’nun vefatı nedeniyle boşalan Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığına Ruhsar Vudalı getirildi.

Başbakanlık Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda Ruhsar Vudalı’nın başkanlığa getirilmesini kararlaştırdı. Karar, Başbakan Ersin Tatar’a da sunularak onaylandı.

 

Vudalı göreve başlayacak

Ruhsar Vudalı’nın atanma yazısı eline geçer geçmez başkan yeni görevine başlayacak.

Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı yeni dönemde kendisi ile çalışacağı ekibi kurmak için harekete geçti. Federasyonun yeni yönetimi ileriki günlerde açıklanacak.

Etiketler

İlgili Makaleler

Finalin adı Hollanda-ABD

5 Temmuz 2019

Peru finalist: 3-0

5 Temmuz 2019

İlk toplantı federasyonlarla

5 Temmuz 2019

KTFF, Yılmaz Vural’ı ağırladı

5 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı