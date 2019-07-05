Basketbol antrenörlerimiz seminerde

13. Uluslararası Basketbol Antrenör Seminerinde, KKTC’den 9 koç da katılıyor

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALIYOR: Seminerde Ufuk Sarıca, Dusko Ivanovic , Yakup Sekizkök, Dusko Savanovic, Francesco Cuzzolin ve Arda Coşkun (Spor psikoloğu) konuşmacı olarak yer alacak

Tonguç KOTAK

Uluslararası Basketbol Antrenör Seminerinde, KKTC’den 9 koç da katılıyor.

5-7 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek olan seminere KKTC Basketbol Federasyonu’na bağlı koçlar da yer alacak.

9 koç katılıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bu seminerinde ülkemizden Cafer Muhtaroğlu, Ahmet Gürel Alp,

Ayhan Birsel, Halit Kıryağdı, Kadri Alagöz, Tahir Soyer, Ahmet Şahinsoy, Cüneyt Doğan ve Tamer Bolat da katılacak.

Önemli isimler var

Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu önderliğinde, bu yılki seminerde Ufuk Sarıca (A Milli Erkek Takım ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü), Dusko Ivanovic (Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü), Yakup Sekizkök (Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü), Dusko Savanovic (Eski basketbolcu), Francesco Cuzzolin (NBA kondisyoneri) ve Arda Coşkun (Spor psikoloğu) konuşmacı olarak yer alacak.