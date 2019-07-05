YDÜ’den 3’lü imza

Basketbol Erkekler Ligi’nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi yıldızları ile nikah tazeledi

HALİL, İHSAN VE AHMET, YDÜ’DE: Yakın Doğu Üniversitesi, serbest transfer hakkı bulunan kaptan Halil Kutruza, İhsan Üğütücü ve Ahmet Dağer ile yeniden anlaştı ve dün imza töreni düzenledi

Tonguç KOTAK

Basketbol Erkekler Ligi’nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi yıldızları ile nikah tazeledi.

Yakın Doğu Üniversitesi serbest transfer hakkı bulunan kaptan Halil Kutruza, İhsan Üğütücü ve Ahmet Dağer ile yeniden anlaştı ve dün imza töreni düzenledi.

Üç isime tören

İsimleri Koopspor ve Lefke Avrupa Üniversitesi ile anılan Halil Kutruza, İhsan Üğütücü ve Ahmet Dağer için dün sabah NEU RA 25 Spor Salonu’nda imza töreni düzenlendi.

Törene Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk, Basketbol Şube Sorumlusu Bilgin Güldoğuş YDÜ erkek takımı koçu Halit Kıryağdı da katıldı.

Oyuncular ve Atamtürk memnun

İmza töreninde konuşan Halil Kutruza, İhsan Üğütücü ve Ahmet Dağer kulüplerinde kaldıklarından dolayı son derece mutlu olduklarını söylediler.

İmza töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk ise “evlatlarımızı takımda tuttuğumuz için son derece mutluyuz. Yeni sezonda da onlarla şampiyonluğa oynayacağız. Bu imzaların camiamıza hayırlı olmasını dilerim.”dedi.