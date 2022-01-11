Perseverance Mars’ta bozuldu: NASA’nın çözüm bulması gerekiyor

NASA'n\u0131n Mars ka\u015fifi Perseverance arac\u0131 bozuldu. K\u0131z\u0131l Gezegen'de kaya \u00f6rne\u011fi toplayan Perseverance'nin \u00f6rnekleri depolad\u0131\u011f\u0131 yerde \u00e7ak\u0131llar birikti. Perseverance Eyl\u00fcl 2021'den beri Mars'ta \u00f6rnek topluyor. \u0130\u015fte Perseverance'nin K\u0131z\u0131l Gezegen'deki ser\u00fcveni....\r\n\r\n\r\nAmerikan\u00a0Uzay\u00a0ve Havac\u0131l\u0131k Dairesi'nin (NASA)\u00a0Mars'a g\u00f6nderdi\u011fi\u00a0Perseverance\u00a0ad\u0131ndaki uzay arac\u0131 kaya \u00f6rne\u011fi toplarken bozuldu.\r\n\r\nAsl\u0131nda sorun \u00e7ok basit olsa da arac\u0131n birka\u00e7 milyon kilometre \u00f6tede olmas\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc zorla\u015ft\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n\r\nPlanland\u0131\u011f\u0131 gibi kaya \u00f6rne\u011fi toplayan Perseverance ald\u0131\u011f\u0131 kaya par\u00e7alar\u0131n\u0131 g\u00f6vdesine \u00e7ekerken baz\u0131 \u00e7ak\u0131lar giri\u015f haznesine tak\u0131ld\u0131.\r\n\r\nBu da arac\u0131n fonksiyonlar\u0131n\u0131 s\u0131n\u0131rlad\u0131.\r\n\r\nABD Ulusal Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Ajans\u0131 (NASA), 1 Eyl\u00fcl\u2019de ke\u015fif arac\u0131ndan gelen verilerin, Mars\u2019tan ilk kaya \u00f6rne\u011finin ba\u015far\u0131yla al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nAl\u0131nan \u00f6rneklerin arac\u0131n d\u00fcnyaya d\u00f6nmesinden sonra bilim insanlar\u0131na k\u0131z\u0131l gezegende milyarlarca y\u0131l \u00f6nce hayat olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\nNASA'n\u0131n California'daki Jet \u0130tki Laboratuvar\u0131'nda in\u015fa edilen ve pl\u00fctonyum yak\u0131t\u0131yla \u00e7al\u0131\u015fan Perseverance ke\u015fif arac\u0131, 30 Temmuz 2020\u2019de f\u0131rlat\u0131ld\u0131ktan yakla\u015f\u0131k 7 ay sonra 18 \u015eubat\u2019ta Mars\u2019a inmi\u015fti\r\n\r\n\r\n\r\n