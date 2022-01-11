SürmanşetUzay

Perseverance Mars’ta bozuldu: NASA’nın çözüm bulması gerekiyor

11 Ocak 2022
Perseverance Mars'ta bozuldu: NASA'nın çözüm bulması gerekiyor










NASA’nın Mars kaşifi Perseverance aracı bozuldu. Kızıl Gezegen’de kaya örneği toplayan Perseverance’nin örnekleri depoladığı yerde çakıllar birikti. Perseverance Eylül 2021’den beri Mars’ta örnek topluyor. İşte Perseverance’nin Kızıl Gezegen’deki serüveni….



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11 Ocak 2022


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