Şansal: Siz siyasetle ilgilenmeseniz bile siyaset sizinle ilgileniyor

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Milletvekili adaylarından Nazen Şansal, Bayrak Televizonu’ndaki Seçime Doğru programının konuğu olarak değerlendirmelerde bulundu.

Sıradan yurttaşlar siyasetle ilgilenmek istemese bile siyasetin bizimle ilgilendiğini belirten Şansal, “hastanedeki imkansızlıklardan dolayı sağlık hizmeti alamadığınızda sağlık politikaları sizinle ilgileniyor demektir; kamusal eğitim bir hak ve zorunlulukken, okullarda kayıt parası, kırtasiye parası istendiğinde eğitim politikaları sizinle ilgileniyor demektir” ifadelerini kullandı. Devlet hastaneleri ve okulları atıl durumda bırakılırken özel hastane ve özel eğitim kurumlarına teşvikler, hibeler ve vergi muafiyetleri uygulandığını anlatan Şansal, Bağımsızlık Yolu’nun sermayeden değil emekten ve halktan yana olarak ücretsiz nitelikli eğitim ve sağlık hakkını savunduğunu ifade etti. Ultra zenginlerden alınacak servet vergisinin hayata geçirilmesi ile de halkın ihtiyaçlarına kaynak yaratılabileceğinin altını çizdi.

Devlet Şiddete Uğrayan Kadınları Korumuyor

Şiddete uğrayan bir komşunuz kapınızı çaldığında, tüm zorlukları aşarak şiddet direnişçisi olmak isteyen bu kadının gidebileceği bir yer olmadığını söyleyen Şansal, Bağımsızlık Yolu’nun her bölgeye sığınma evleri ve şiddet önleme merkezleri açılması için yıllardır mücadele ettiğini belirtti.

Güneşi Bol Olan Bir Ülkede Hâlâ Fosil Yakıt Kullanıyoruz

Sağ veya sol hiçbir hükümetin enerji politikalarının ekolojik ve ekonomik olmadığını vurgulayan Şansal, termik santrallerimizin zehir saçtığını, bunlara hiçbir tedbir alınmayıp ceza kesilmediğini belirterek enerjide özelleştirmenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Şansal, yıllardır sürdürdükleri ekoloji mücadelesinin Bağımsızlık Yolu’nun öncelikleri arasında bulunduğunun altını çizdi ve yaz aylarında bizi bekleyen orman yangınları başlamadan önce yangın helikopteri alınmasının önemini vurguladı.

Hukukçu Başbakan Bile Yasaları Uygulayamadı

Halkın plajlara ücretsiz girmesinin Anayasal ve yasal bir hak olduğunu, yargının da bu yönde kararlar verdiğini hatırlatan Şansal, hukukçu bir Başbakanın bile otel sermayesini karşısına almamak için yasaları uygulayamadığını ifade etti. Bağımsızlık Yolu’nun “hükümet olsanız bile iktidar değilsiniz” söylemini bu bağlamda açıklayan Şansal, ülkemizde iktidarın büyük sermayedarlar olduğunun ve sol veya sağ tüm hükümetlerin bunlara boyun eğdiğinin altını çizdi.

Partsinin ise sermayeden değil emekten yana olduğunu; ayrıca gerek Türkiye egemenlerinden gerekse güney Kıbrıs’ın egemenlerinden yapılan dayatmalara karşı, halkları kardeş bağımsız bir Kıbrıs’ı savunuğunu anlattı.