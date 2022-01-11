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ABD’de domuzdan insana ilk kalp nakli

11 Ocak 2022
ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli










ABD’nin Maryland eyaletinde bir kalp hastasına genetiğiyle oynanmış bir domuzun kalbi nakledildi. Hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.



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11 Ocak 2022


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