ABD’de domuzdan insana ilk kalp nakli

ABD’nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi.

Maryland Hastanesinden yapılan açıklamada, ilk defa yapılan ve son derece deneysel olarak gerçekleştirilen ameliyattan 3 gün sonra hastanın iyi durumda olduğu belirtildi.

Ameliyatın, gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek için çok erken olsa da hayat kurtaran nakiller için bir gün hayvan organlarını kullanma konusunda “onlarca yıl süren arayışta bir adım” olduğu ifade edildi.



Maryland Üniversitesi Tıp Merkezindeki doktorlar, bu operasyonun, genetiği değiştirilmiş bir hayvandan alınan kalbin, hemen reddedilmeden insan vücudunda işlev görebileceğini ispatladığına dikkati çekti.