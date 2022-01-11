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Biyofilm bakterileri bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize oluyor

11 Ocak 2022
Bilim insanları, biyofilm bakterilerinin, daha gelişmiş organizmalar bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize olduğunu tespit etti.










Bilim insanları, biyofilm bakterilerinin, daha gelişmiş organizmalar bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize olduğunu tespit etti.



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11 Ocak 2022


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