Biyofilm bakterileri bitki ve hayvanlarda olduğu gibi ayrıntılı şekillerde organize oluyor

Bilim insanlar\u0131, biyofilm bakterilerinin, daha geli\u015fmi\u015f organizmalar bitki ve hayvanlarda oldu\u011fu gibi ayr\u0131nt\u0131l\u0131 \u015fekillerde organize oldu\u011funu tespit etti.\r\nCell dergisinde yay\u0131mlanan makaleye g\u00f6re, California San Diego \u00dcniversitesinden bilim insanlar\u0131, la\u011f\u0131m borusu, mutfak tezgah\u0131, insan di\u015fi gibi y\u00fczeylerde bulunan ve farkl\u0131 tip bakterilerden olu\u015fan biyofilmleri inceledi.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bitki ve hayvan gibi geli\u015fmi\u015f organizmalarda g\u00f6zlemlenen saat ve dalga \u00f6n\u00fc mekanizmas\u0131n\u0131 biyofilm bakterilerinde g\u00f6zlemledi.\r\nBu mekanizman\u0131n genetik temelini g\u00f6steren deneyler ve matematiksel modeller geli\u015ftiren bilim insanlar\u0131, biyofilm bakterilerinin girift bir \u015fekilde tanzim oldu\u011funu ke\u015ffetti.\r\n\r\n\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rma ekibinden Profes\u00f6r G\u00fcrol S\u00fcel, ke\u015fiflerinin bakteriyel biyofilmlerin, \u015fu ana kadar omurgal\u0131lara ve bitki sistemlerine \u00f6zel oldu\u011funa inan\u0131lan bir geli\u015fimsel modelleme mekanizmas\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fini belirterek, biyofilmlerin d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclenden daha sofistike oldu\u011funu kaydetti\r\n\r\n\r\nS\u00fcel, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n geli\u015fim esnas\u0131nda h\u00fccre kal\u0131plamas\u0131 konseptinin d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclenden daha eski oldu\u011funu g\u00f6sterdi\u011fini aktararak, "G\u00f6r\u00fcnen o ki, h\u00fccrelerin kendilerini mekan ve zamanda b\u00f6l\u00fcmleme yetene\u011fi omurgal\u0131lar ve bitkilerle ortaya \u00e7\u0131kmam\u0131\u015f, belki 1 milyon y\u0131l \u00f6ncesine dayan\u0131yor." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n