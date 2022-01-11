Erhürman: İnsanların alım gücünü gerçekçi hesaplarla koruyacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünü koruyacaklarını, bunu da gerçekçi hesaplarla başaracaklarını söyledi.

Gelirleri Euro’ya endekslemenin Türk Lirası’nı piyasada tedavülden kaldırıp Euro’ya geçmek olmadığının altını çizen Erhürman, alım gücünü korumanın yanında piyasada öngörülebilirliği sağlayacaklarını ve ülkedeki üretim çarklarının dönmesine olanak tanıyacaklarını kaydetti. Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte sırasıyla Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendkası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekili adayları ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da eşlik etti.

ERHÜRMAN: SORUNLARI MİNİMİZE EDECEKLERİNE DAHA ÇOK BÜYÜTTÜLER…

CTP lideri Tufan Erhürman, pandemi ve TL’nin yarattığı krizlerin yanına hükümet edenlerin yarattığı krizlerin de eklendiğini ifade ederek, sorunları minimize edecekleri yerde daha da büyüttüklerini söyledi. Hala tüp gaz bulamayan insanların olduğunun altını çizen Erhürman, insanların alım gücü günden güne düşerken hükümetin “Hayat Pahalılığı” ödeneğini dondurmaya kalktığının da anımsattı. Halkın tüm giderlerinin döviz üzerinden olduğunu, dövize endekslenmeyen tek şeyin gelirler olduğunu belirten Erhürman, CTP’nin bu konuda bir proje ortaya çıkardığını ve göreve geldikten sonra gelirlerin de Euro’ya endeksleneceğini vurguladı.

“AB İLE İLİŞKİLERİ DOĞRU ZEMİNE OTURTACAĞIZ”

Asgari ücretin de hala belirlenemediğini dile getiren Erhürman, AB ile ilişkilerin ise çökme noktasında olduğunu ancak, 23 Ocak’tan sonra CTP’nin bu ilişkileri doğru zemine oturtacağını belirtti. Erhürman, Kıb-Tek’te çevreci ve enerjiyi ucuzlatacak bir yatırıma ihtiyaç olduğuna değinerek, Avrupa’nın Yeşil Mutabakat adı verilen ve bu proje üzerinden Güneye ciddi katkılar yapmaya hazırlandığını, aynı yatırımın Kuzeye yapılması için de çalışma başlatacaklarını vurguladı. CTP’nin projelerinin son derece somut ve geçmişte örnekleri bulunan projeler olduğuna işaret eden Erhürman, “2018’de ne yaptığımızı biliyoruz. İnsanların alım gücünü gerçekçi hesaplarla koruyacağız” dedi.

BENGİHAN: HAYAT, EMEKÇİLER İÇİN HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ülkenin ekonomik olarak çok kötü bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Bengihan, KTAMS’ın bugüne kadarki mücadelesi hakkında da bilgi verdi. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunun altını çizen Bengihan, özel sektörde sendikalaşmanın da önemini vurguladı. Bengihan, “Sendikamız ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çöküntü nedeniyle, hayatın emekçiler için her geçen gün daha da zorlaşmasının ve halkın alım gücünün düşmesinin endişesini yaşamaktadır” diye konuştu.

ATAN: MANİFESTOSUNU AÇIKLAYAN TEK PARTİ CTP

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da ülkenin tam bir yangın yeri olduğunu, her şeyin keşmekeş halini aldığını belirterek, bu ortamda sadece CTP’nin manifestosunu açıkladığını, diğer partilerin manifestolarını göremediklerini söyledi. CTP’den beklentileri bulunduğunu kaydeden Atan, asgari ücretin gündemin birinci sırasında olduğunu belirtti. Atan, siyasette artık yeni yüzler görmek istediklerini de ifade etti.

SERDAROĞLU: SİSTEMİ SORGULAMAK GEREKİYOR

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise memleketin içinden çıkılmaz bir hale büründüğünü, sistemin artık sorgulanması gerektiğini belirtti. Hayat Pahalılığı oranının 6 ayda bir yansıtılmasının bugünkü ekonomik şartlarda yetersiz kaldığına değinen Serdaroğlu, asgari ücret için de eşel mobil sisteminin gelmesi gerektiğini söyledi.