Katil milyonerin kan donduran hikayesi: Robert Durst hapishanede öldü

Los Angeles’taki savcılar Durst’un Kathie’nin cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği ve polislerle konuşmak üzere olduğu için Berman’ı susturduğuna dair kanıtlar sundu. Ayrıca Berman’ın öldürülmesinden sonra Galveston’da gizlice yaşarken kimliğini keşfeden Teksaslı bir adamı öldürdüğünü de iddia ettiler. Durst, 2003 yılında kendisini savunmak için adama vurduğunu öne sürdükten sonra bu davada cinayetten beraat etti.

Öte yandan, Durst’a yapılan suçlamalar kamuoyunda uzun bir süre tartışıldı. Ardından 2015 yapımı altı bölümlük HBO’nun belgesel dizisi “The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst”a konu oldu. Durst bu belgeselde birçok itirafta bulundu.