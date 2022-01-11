Katil milyonerin kan donduran hikayesi: Robert Durst hapishanede öldü

Hayatı ünlü bir belgesele konu edilen ve en yakın arkadaşı Susan Bergman’ı öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan ABD’li emlak varisi Robert Durst, 79 yaşında hapishanede öldü. Net servetinin 65 milyon dolar olduğu belirtilen Durst ,Bergman’ın yanı sıra, eski eşi Kathie’nin cinayetine yardım etmekten suçlu bulunmuş ve Teksas’taki bir adamı öldürdüğünü kabul etmişti.
En iyi arkadaşını öldürmekten suçlu bulunup müebbet hapis cezasına çarptırılmadan önce, onlarca yıldır etrafındakilerin ortadan kaybolması ve ölümlerinden şüphelenilen New Yorklu milyoner emlak varisi Robert Durst hayatını kaybetti.
Avukatı Chip Lewis, Durst’ın Stockton’daki bir devlet hapishane hastanesinde, bir dizi sağlık sorunu nedeniyle doğal nedenlerden dolayı öldüğünü söyledi.
Durst, geçen Eylül ayında, yakın arkadaşı Susan Berman’ı 2000 yılında Los Angeles’taki evinde yakın mesafeden vurmaktan suçlu bulunmuştu. 14 Ekim’de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O esnada avukatı Dick DeGuerin, duruşmadan iki gün sonra Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
KARISININ ÖLÜMÜNÜN ÖRTBAS EDİLMESİNE YARDIMCI OLDU
Bununla birlikte Durst’un 1982’de kaybolan ve yasal olarak öldüğü ilan edilen karısı Kathie’yi öldürdüğünden uzun süredir şüpheleniliyordu. Durst, Kasım ayında eşinin ölümünde ikinci derece cinayetle suçlandı.
TEKSAS’TA BİR ADAMI VURDU
Los Angeles’taki savcılar Durst’un Kathie’nin cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği ve polislerle konuşmak üzere olduğu için Berman’ı susturduğuna dair kanıtlar sundu. Ayrıca Berman’ın öldürülmesinden sonra Galveston’da gizlice yaşarken kimliğini keşfeden Teksaslı bir adamı öldürdüğünü de iddia ettiler. Durst, 2003 yılında kendisini savunmak için adama vurduğunu öne sürdükten sonra bu davada cinayetten beraat etti.
Öte yandan, Durst’a yapılan suçlamalar kamuoyunda uzun bir süre tartışıldı. Ardından 2015 yapımı altı bölümlük HBO’nun belgesel dizisi “The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst”a konu oldu. Durst bu belgeselde birçok itirafta bulundu.
“HEPSİNİ ÖLDÜRDÜM TABİİ”
Belgesel sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Burst, yetkililer tarafından yeniden soruşturuşmaya başlandı. Son bölümden bir gece önce Berman’ın öldürülmesi nedeniyle tutuklandı. Bergman, belgeselde “Yakalandınız! Ne yaptım ben? Hepsini öldürdüm tabii” dedi .
BELGESEL YENİ KANITLAR ORTAYA ÇIKARDI
Öte yandan, Bergman’dan yapılan alıntıların daha sonra dramatik etki için manipüle edildiği ortaya çıktı. Ancak, avukatı ve arkadaşlarının tavsiyelerine karşı Durst’un işbirliğiyle yapılan prodüksiyon, milyoner evrak varisinin Berman’ın öldürüldüğü olay mahalline bağlayan bir notun yanı sıra suçlayıcı ifadeler de dahil olmak üzere yeni kanıtlar ortaya çıkardı.
2010 ve 2015 yılları arasında verilen röportajlarda Durst, “The Jinx” yapımcılarına notu kendisinin yazmadığını ancak onu her kim yazdıysa onu öldürdüğünü söyledi.
DURST’IN SAĞLIK SORUNLARI
Durst’In mesane kanseri vardı ve sağlığı Berman davası sırasında bozuldu. Avukatları takım elbise giyemeyeceğini söylediği için her gün tekerlekli sandalyede hapishane kıyafetleriyle mahkemeye kadar eşlik edildi. Ancak yargıç, corona virüs pandemisi sırasında 14 aylık bir aradan sonra daha fazla gecikmeyi reddetti.
DeGuerin, Durst’un ceza duruşmasında “çok, çok hasta” olduğunu ve kendisini temsil ettiği 20 yılda gördüğü en kötü durum olduğunu söyledi.
ROBERT DURST HAKKINDA
Emlak imparatoru Seymour Durst’In oğlu Robert Durst, 12 Nisan 1943’te doğdu ve New York, Scarsdale’de büyüdü. Durst 7 yaşındayken, annesinin evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
1965 yılında Lehigh Üniversitesi’nin ekonomi bölümünden mezun oldu. Berman ile tanıştığı California Üniversitesi, Los Angeles’ta doktora programına girdi, ancak 1969’da okulu bırakıp New York’a döndü.
Ocak 1982’de Kathie karısı ortadan kaybolduğunda tıp fakültesinde son sınıf öğrencisiydi. Connecticut, Newtown’daki bir arkadaşının akşam yemeği davetine katılmış, daha sonra kocasının New York’taki South Salem’deki evlerine dönmesi için yaptığı bir aramadan sonra ayrılmıştı.
Durst, polise onu en son ertesi gün dersi olduğu için Manhattan’daki dairelerinde kalması için trene bindirdiğinde gördüğünü söyledi.
Durst 1990 yılında, eşinin onu terk ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı. 2017’de ailesinin talebi üzerine yasal olarak öldüğü ilan edildi. Durst, 2000 yılında evlendiği Debrah Charatan ile ikinci evliliği yaptı ve hiç çocuğu olmadı.