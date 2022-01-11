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Katil milyonerin kan donduran hikayesi: Robert Durst hapishanede öldü

11 Ocak 2022
Robert Durst hapishanede










Hayatı ünlü bir belgesele konu edilen ve en yakın arkadaşı Susan Bergman’ı öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan ABD’li emlak varisi Robert Durst, 79 yaşında hapishanede öldü. Net servetinin 65 milyon dolar olduğu belirtilen Durst ,Bergman’ın yanı sıra, eski eşi Kathie’nin cinayetine yardım etmekten suçlu bulunmuş ve Teksas’taki bir adamı öldürdüğünü kabul etmişti.

İşte, milyoner bir emlak varisinin katile dönüştüğü hayat hikayesinden kan donduran detaylar…



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11 Ocak 2022


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