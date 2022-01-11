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Harvard Üniversitesi açıkladı: Zeytinyağı yemek kanserden ve kalp hastalıklarından koruyor

11 Ocak 2022
Harvard Üniversitesi açıkladı: Zeytinyağı yemek kanserden ve kalp hastalıklarından koruyor










ABD’de 30 yıldır takip edilen 90 binden fazla kişide zeytinyağı yemenin etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışmada, margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı tüketmenin kanser, kardiyovasküler, solunum yolu, bunama gibi hastalıklardan hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı açıklandı.



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11 Ocak 2022


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