Harvard Üniversitesi açıkladı: Zeytinyağı yemek kanserden ve kalp hastalıklarından koruyor

ABD\u2019de 30 y\u0131ld\u0131r takip edilen 90 binden fazla ki\u015fide zeytinya\u011f\u0131 yemenin etkileri \u00fczerine yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rma yay\u0131mland\u0131. \u00c7al\u0131\u015fmada, margarin, tereya\u011f\u0131 veya di\u011fer doymu\u015f ya\u011flar yerine zeytinya\u011f\u0131 t\u00fcketmenin kanser, kardiyovask\u00fcler, solunum yolu, bunama gibi hastal\u0131klardan hayat\u0131n\u0131 kaybetmeye kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\nABD\u2019de, y\u0131llard\u0131r sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in en faydal\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin ba\u015f\u0131nda oldu\u011fu belirtilen zeytinya\u011f\u0131 ile ilgili yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\nHarvard \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, margarin, tereya\u011f\u0131 veya di\u011fer doymu\u015f ya\u011flar yerine zeytinya\u011f\u0131 kullanman\u0131n kanser, kalp ve solunum yolu hastal\u0131klar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bunama nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetmeye kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n ba\u015f yazar\u0131 Harvard Chan Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Okulu k\u0131demli ara\u015ft\u0131rma bilimcisi Marta Guasch-Ferre, 2 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 (10 gram) margarin, tereya\u011f\u0131, mayonez veya s\u00fct ya\u011f\u0131n\u0131 ayn\u0131 miktarda zeytinya\u011f\u0131 ile de\u011fi\u015ftiren erkek ve kad\u0131nlar\u0131n, \u00e7ok az zeytinya\u011f\u0131 t\u00fcketen veya hi\u00e7 zeytinya\u011f\u0131 t\u00fcketmeyen ki\u015filere g\u00f6re genel \u00f6l\u00fcm riskinin y\u00fczde 34'e kadar daha d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\nGuasch-Ferre, \u00f6nceki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n zeytinya\u011f\u0131 t\u00fcketiminin daha y\u00fcksek oldu\u011fu Avrupa ve \u00f6zellikle Akdeniz \u00fclkelerinde ger\u00e7ekle\u015fti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izerken, "Bu, Amerikan n\u00fcfusunda zeytinya\u011f\u0131 ve \u00f6l\u00fcm oran\u0131 \u00fczerine y\u00fcr\u00fct\u00fclen 30 y\u0131la kadar takip edilen ve 90 binden fazla kat\u0131l\u0131mc\u0131y\u0131 i\u00e7eren ilk uzun vadeli \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\nHarvard T\u0131p Okulu'nun bir par\u00e7as\u0131 olan Harvard Health Publishing'in ba\u015f t\u0131bbi edit\u00f6r Dr. Howard LeWine, "Bu, zeytinya\u011f\u0131nda bulunan tekli doymam\u0131\u015f ya\u011flar\u0131 art\u0131r\u0131rken ayn\u0131 zamanda doymu\u015f ya\u011f miktar\u0131n\u0131 azaltman\u0131n bir kombinasyonudur" dedi.\r\n\r\nLeWine, "Sonu\u00e7lar\u0131m\u0131z, erken \u00f6l\u00fcm\u00fcn \u00f6nlenmesi i\u00e7in doymu\u015f ya\u011f ve hayvansal ya\u011f\u0131n zeytinya\u011f\u0131 gibi doymam\u0131\u015f bitkisel ya\u011flarla de\u011fi\u015ftirilmesi \u00f6nerileri i\u00e7in daha fazla destek sa\u011fl\u0131yor" diye ekledi.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fma, h\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan finanse edilen iki b\u00fcy\u00fck ara\u015ft\u0131rmaya kay\u0131tl\u0131 ki\u015filerin diyetlerini analiz ederken, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar daha sonra diyet bulgular\u0131n\u0131 zamanla bu insanlar i\u00e7in hastal\u0131k ve \u00f6l\u00fcm kay\u0131tlar\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\u0130sve\u00e7'teki Karolinska Enstit\u00fcs\u00fc'nde epidemiyoloji do\u00e7enti olan Susanna Larsson ara\u015ft\u0131rma ile yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cEn y\u00fcksek d\u00fczeyde zeytinya\u011f\u0131 t\u00fcketti\u011fini bildiren ki\u015filerin kalp rahats\u0131zl\u0131klar\u0131ndan \u00f6lme riski y\u00fczde 19, kanserden \u00f6lme riski y\u00fczde 17, n\u00f6rodejeneratif hastal\u0131ktan \u00f6lme riski y\u00fczde 29 ve \u00f6l\u00fcm riski y\u00fczde 18 daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fc\u201d derken, doymu\u015f ya\u011flar yerine zeytinya\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7 veya nadiren t\u00fcketenlerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda solunum yolu hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nZeytinya\u011f\u0131 \u00fczerine yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\n\r\n