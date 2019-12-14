Penaltı atmadan önce beynimizde neler oluyor?

Dünya Kupası’nda son penaltıyı attığınızı varsayın. Bütün gözler sizin üzerinizde ve her şey size bağlı. Bu sırada kaleciyi nasıl avlayacağınızı düşünüyorsunuz. Sağ köşeye mi atacaksınız yoksa sol köşeye mi? Kalecinin sağa doğru pozisyon alması bir hata mı yoksa bir aldatmaca mı? Bütün bu sorular aklınızdan geçerken beyin hücrelerinizde neler oluyor?

German Primate Center’da araştırma yapan sinirbilimciler, “Penaltı vuruşu sırasında beynimizde ne gibi değişiklikler oluyor?” sorusuna yanıt aradı. Rhesus maymunları üzerinde yapılan bir deneyden elde edilen verilere göre karar verme sürecini şekillendiren 2 farklı sinir hücresi bulunuyor.

Karar verme sürecinde gösterdiğiniz ilk eğilim, kararınızın ne yönde olacağını büyük bir oranda etkiliyor. Bu da demek oluyor ki ilk eğiliminiz topu sola vurmaya yönelikse kaleci son anda pozisyonunu değiştirse bile büyük bir ihtimalle topu yine sola vuracaksınız.

İlk düşünceniz son düşüncenizi şekillendirebilir:

Bilim insanları, iki Rhesus maymununu bir teste tabi tuttu. Bilgisayar ekranında yapılan testte maymunların beyin aktiviteleri ölçüldü. Ekranda, maymunların dokunmaları gereken yuvarlak işaretler beliriyordu. Bu işaretler; ekranın sağında, solunda, altında veya üstünde rastgele ortaya çıkıyordu fakat maymunlara bir sonraki işaretin nerede olacağına dair birden fazla küçük ok işaretleriyle farklı yönlerde ipucu veriliyordu.

Bilim insanları, maymunların ok işaretleriyle ilk önce gösterilen yerlere daha fazla yöneldiğini keşfettiler. Araştırmayı yürüten isimlerin arasında yer alan Lalitta Suriya-Arunroj, “Karar vermeden önce gösterdiğiniz ilk eğilim, kararınızın son hâlini büyük ölçüde şekillendiriyor” dedi.

Sinir hücrelerine bakıldığında ise bilim insanları yeni bir bilgi keşfetti:

Karar verme sürecinde 2 farklı sinir hücresi rol oynuyor. Birinci grup, hedefi kodlama görevini üstleniyor. Herhangi bir eğilim olmadığı sürece bu grup, pasif durumda kalıyor. Herhangi bir yönelme durumu olduğunda ve verilecek karar için bir seçenek ortaya çıktığında ise bu grup aktif hâle geliyor. Yöneldiğiniz seçenek ne kadar güçlüyse bu grup da o kadar aktif rol üstleniyor.

İkinci grup ise mantıksız olan seçenekleri silmekle görevli. Bu ikinci grup, karar verme sürecinin başından itibaren hangi seçeneklerin uygun olmadığını tespit edip eliyor. Geriye kalan tercihler ise seçenekler arasına ekleniyor. Böylece beynimiz, bize dengeli ve belli bir sisteme uygun karalar vermemizi sağlıyor.