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Donald Trump, bir günde 123 tweet atarak rekor kırdı

14 Aralık 2019
Donald Trump

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Twitter hesabı üzerinden bir günde 123 tweet atarak rekor kırdı. Trump’ın gün içinde yaptığı paylaşımlar pek çok farklı konu üzerineydi.

Yaptığı her hareketle okları üzerine çekmeyi oldukça iyi başaran bir isim olan ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabı üzerinden bir rekora imza attı. ABD Adliye Komitesi’nin kendisine karşı suçlama başlatmasının ardından Twitter’dan toplamda 123 tweet atan Başkan Trump, bu sayıyla birlikte geçtiğimiz günlerde kırdığı günlük 105 paylaşım rekorunu da egale etmiş oldu.

Paylaşımlarının çoğunu sabah saatlerinde yapan ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Adalet Komitesi’ne görevden alma soruşturmaları nedeniyle tepki gösterdiği pek çok paylaşımı da retweetledi. Başkan ayrıca Twitter hesabı üzerinden 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg hakkında da açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg’ü de unutmadı:

Greta Thunberg’ün TIME dergisi tarafından yılın insanı seçilmesini eleştiren Donald Trump, İsveçli genç kıza rahatlaması ve bir arkadaşıyla sinemaya gitmesi gerektiğini söyledi. Trump’ın Thunberg hakkında yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi: “Çok saçma. Greta, öfke kontrolü problemi üzerinde çalışmalı ve daha sonra bir arkadaşıyla eski moda güzel bir filme gitmeli! Rahatla Greta, Rahatla!”

Trump’a yanıt vermekte gecikmeyen Greta ise Twitter biyografisini “Öfke kontrolü üzerinde çalışan bir genç. Şu anda bir arkadaşıyla eski moda güzel bir film izliyor” şeklinde değiştirdi. Bu konu üzerine sosyal medya kullanıcıları Trump’a tepki gösterirken ABD Başkanı’nın yaptığınıysa ‘zorbalık’ olarak nitelendirdiler.

Twitter’da oldukça yoğun bir gün geçiren Trump’ın rekor kırdığı bu günde yaptığı bir diğer dikkat çekici paylaşım ise Britanya’da Başbakan seçilen Boris Jonhson’u kutlamak oldu. Trump, yaptığı paylaşımda Boris Johnson’u tebrik etti ve ABD ile Britanya arasındaki ilişkilerin çok daha iyiye gideceğinin altını çizdi.



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