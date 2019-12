29 bin Facebook çalışanının kişisel verileri çalındı

Facebook’un ABD’de çalışan 29 bin çalışanının kişisel bilgileri çalındı. Hırsızlık, insan kaynakları çalışanı bir kişinin otomobilindeki hard disklerin çalınmasıyla meydana geldi.

Daha önce sıkça kullanıcılarının bilgilerinin çalınması ya da hacklenmesiyle gündeme gelen Facebook, bu sefer çalışanlarının kişisel bilgilerini çaldırdı. Facebook’un insan kaynaklarında çalışan bir kişinin otomobilinde yer alan hard diskler bir hırsız tarafından çalındı. Çalınan hard disklerde, şirketin ABD’de çalışan 29 bin personelinin kişisel bilgileri yer alıyordu.

Çalınan kişisel bilgiler arasında isimler, sosyal güvenlik numaraları, ücretler, banka hesabı numaraları ve ikramiye gibi hassas bilgiler yer alıyor. Olayın sahtecilik ya da kimlik hırsızlığını riskine yol açtığı belirtiliyor.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar bir istismar haberi alınmadığı kaydedildi. Şirket, hırsızlığın özel olarak kişisel verilerin çalınması için değil, bilgisayar ekipmanını çalmak için yapılmış gibi göründüğünü söyledi. Facebook, eski ve yeni çalışanlardan oluşan 29 bin kişiyi konu hakkında bilgilendirdiğini ve kimlik hırsızlığına karşı ücretsiz yardım sağladığını açıkladı.

Cambridge Analytica skandalı unutulmuyor

Olay henüz ciddi sonuçlara yol açmamış olsa da, Facebook’un veri korumaya ilişkin saygınlığını bir kez daha zedeledi. Özellikle, çalışanların verilerinin bulunduğu bir hard diskin neden başka bir çalışanın otomobilinde bulunduğu soru işaretine neden oluyor. Şirket, otomobilin sahibi çalışan hakkında soruşturma başlatıldığını ve çalınan hard disklerin içinde kullanıcı bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

Yakın zamanda, Facebook’un bir yüz tanıma uygulaması geliştirdiği ve bu uygulamanın birkaç saniye içerisinde kullanıcıları tanıyabildiği açıklanmıştı. Uygulama henüz kullanılmış değil, ancak Facebook’un veri koruma konusunda önceki sorumlulukları düşünüldüğünde, yüz tanıma uygulaması rahatsız edici bulunuyor.

2014 yılında Facebook kullanıcılarına sunulan bir kişilik testinden elde edilen 50 milyon kullanıcıya ait bilgilerin manipülasyon amacıyla kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Donald Trump’ın seçim kampanyasında çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’nın 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini izin almaksızın topladığı ortaya çıkarken bu veriler, Cambridge Üniversitesi psikoloji profesörlerinden Dr. Aleksandr Kogan ile birlikte ‘this is your digital life’ (bu senin dijital yaşamın) adlı bir uygulama ile elde edildi. Skandalı meydana çıkaran veri analisti Christopher Wylie, Facebook ve Instagram’dan men edildi.