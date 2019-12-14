Bir araştırmaya göre yakın gelecekte banka çalışanlarının yerini yapay zekâ alacak

Bankaların otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak 2025 yılına kadar 70 milyar dolar tasarruf edebileceği belirtiliyor. Otomasyon ile birlikte şirketlerin insan gücüne ve yüksek değer üreten işlere odaklanabileceği düşünülüyor.

Kuzey Amerika’daki bankaların, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerini kullanarak 2025 yılına kadar 70 milyar dolar tasarruf edebileceği hesaplanıyor. Rakamlara bakıldığında birçok banka, gelecekte sistemlerini yapay zekâlara emanet edebilir.

Accenture tarafından yapılan araştırmaya göre bankacılık, sigorta ve sermaye piyasaları gibi sektörlerdeki yapay zekâ yatırımları, işçi sayısındaki azalma ve üretimdeki artışla birlikte ilerleyecek. Araştırma, tasarrufların 140 milyar dolara da ulaşabileceğini söylerken azalan çalışma saatleri ile birlikte şirketlerin insan gücüne, yüksek değer yaratan faaliyetlere, inovasyon, halkla ilişkiler ve müşteri deneyimine odaklanabileceğini iddia ediyor.

Araştırma sonuçları, yakın gelecekte bankacılıktaki tüm işlemlerin otomatikleşeceğini gösteriyor:

Araştırmaya göre 2025 yılına kadar işlerin yüzde 7 ile yüzde 10‘u otomatikleşecek. İnovasyon ve müşteri deneyimi gibi hizmetlerin önemli bir değer oluşturduğunu savunan Accenture; memurlar, kişisel finans danışmanları, veznedarlar ve müşteri hizmetleri temsilcileri tarafından yapılan işlerin yarısının otomasyon tarafından yapılacağına dikkat çekiyor. Yani bugünün otomatik ödeme talimatları, gelecekte birçok bankacılık işleminin temelini oluşturacak.