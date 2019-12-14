Bir araştırmaya göre yakın gelecekte banka çalışanlarının yerini yapay zekâ alacak
Bankaların otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak 2025 yılına kadar 70 milyar dolar tasarruf edebileceği belirtiliyor. Otomasyon ile birlikte şirketlerin insan gücüne ve yüksek değer üreten işlere odaklanabileceği düşünülüyor.
Kuzey Amerika’daki bankaların, yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerini kullanarak 2025 yılına kadar 70 milyar dolar tasarruf edebileceği hesaplanıyor. Rakamlara bakıldığında birçok banka, gelecekte sistemlerini yapay zekâlara emanet edebilir.
Accenture tarafından yapılan araştırmaya göre bankacılık, sigorta ve sermaye piyasaları gibi sektörlerdeki yapay zekâ yatırımları, işçi sayısındaki azalma ve üretimdeki artışla birlikte ilerleyecek. Araştırma, tasarrufların 140 milyar dolara da ulaşabileceğini söylerken azalan çalışma saatleri ile birlikte şirketlerin insan gücüne, yüksek değer yaratan faaliyetlere, inovasyon, halkla ilişkiler ve müşteri deneyimine odaklanabileceğini iddia ediyor.
Araştırma sonuçları, yakın gelecekte bankacılıktaki tüm işlemlerin otomatikleşeceğini gösteriyor:
Araştırmaya göre 2025 yılına kadar işlerin yüzde 7 ile yüzde 10‘u otomatikleşecek. İnovasyon ve müşteri deneyimi gibi hizmetlerin önemli bir değer oluşturduğunu savunan Accenture; memurlar, kişisel finans danışmanları, veznedarlar ve müşteri hizmetleri temsilcileri tarafından yapılan işlerin yarısının otomasyon tarafından yapılacağına dikkat çekiyor. Yani bugünün otomatik ödeme talimatları, gelecekte birçok bankacılık işleminin temelini oluşturacak.
Citigroup, Capital One, JPMorgan Chase gibi bankalar, hâlihazırda kendi çalışanlarına yardımcı olmak için yapay zekâ teknolojilerini kullanıyor. 2030 yılına kadar maliyetleri düşürmek için bankaların 1,3 milyon kişiyi işten çıkarabileceği belirtiliyor. 2019 yılı itibariyle bankacılık hâlâ en popüler mesleklerden bir tanesi ancak bankacılık sektöründeki şirketler, otomasyon ve yapay zekâ yatırımlarıyla birlikte birçok kişinin işini kaybedeceğini bilerek yatırım yapıyor. Bu popüler ‘beyaz yaka’ mesleğinin, yapay zekâ tarafından öğretmenlik ya da aşçılık gibi mesleklere göre daha fazla tehdit edildiği belirtiliyor.