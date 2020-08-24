Pegasus’tan hükümete öfke

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin artan yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle KKTC’ye düzenlenen günlük uçak seferi sayısını 6 ile sınırlama kararı, havayolu şirketlerini zorda bıraktı.

Günler öncesinden birçok seferin koltuklarını satan Pegasus Hava Yolları, kapıya dayanan müşterileri, Sağlık Bakanlığı ile Başbakanlığa yönlendirdi. Pegasus’un Lefkoşa’daki merkez binasının kapısına “yaşanan bu durumun sorumlusu biz değil hükümettir” ifadesi içeren bir yazı yazıldı.

“Günlük ve saatlik kararlar zarar veriyor”

Havadis’e konuşan bir yetkili, günü birlik hatta saatlik olarak değişen kararların sektöre ciddi bir darbe vurduğunu, hükümetin bu şekilde karar almaya devam etmesi halinde KKTC’nin hava yolu ulaşımına geri dönüşü zor zararlar vereceği uyarısında bulundu. Koltukları satılan seferlerin ani bir kararla iptalinin hem yolcuları hem de havayolu şirketlerini zorda bıraktığını ifade eden yetkili, “yaşananlardan pandemiyi ve kizi yönetemeyen hükümet sorumludur” dedi.