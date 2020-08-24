Yenicami’de başkanlık için tek aday Ali Vehid

Yenicami Kulübü Olağan Genel Kurulu yarın saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Tek aday mevcut başkan Ali Vehid.

Yenicami Kulübü Olağan Genel Kurulu 25 Ağustos 2020 saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Kulüp lokalinde yer alacak genel kurul öncesi başkan adaylığı için başvuru süreci 23 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da tamamlanmış olup, mevcut başkan Ali Vehid tek müracaatı yapan kişi olduğu açıklandı.

Genel kurul, divanın oluşturulması ve saygı duruşu ile başladıktan sonra faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Adayların konuşması gündem maddesinin ardından seçim gündem maddesi sonunda dilek ve temenniler kısmıyla genel kurul tamamlanacak. Genel kurul gündemi şu şekilde:

2020 Yılı Olağan Genel Kurul

1- Divanın oluşturulması

2- Saygı Duruşu

3- Faaliyet Raporunun Okunması

4- Maliyet Raporunun Okunması

5- Adayların Konuşması

6- Seçim

7- Dilek ve Temenniler

8- Kapanış