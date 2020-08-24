Tatar: Güvenlik ve stratejik açıdan artık Maraş’ın iadesi söz konusu olamaz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Karadeniz’deki sondaj başarısının Doğu Akdeniz’e etkilerini ve Kapalı Maraş’ın açılması ile ilgili güncel konuları CNN Turk’te değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’deki sondaj açıklamasının KKTC’de de mutlulukla karşılandığına işaret eden Tatar, çıkacak kaynağın Türkiye’nin hem diplomatik hem de ekonomik gücüne güç katacağına inandığını söyledi.

Tatar, “ Bu başarının Doğa Akdenize de yansımaları olacaktır… Uluslararası hukuk temelinde yapılan çalışamlar hem TC hem de KKTC’ye de bölgede önemli güç katmaktadır…” diye ekledi.

Tatar, “ Türkiye’nin başarısı, Kuzeyi sevindirirken, Güney de üzüntü başgöstermiştir. Rum basını Türkiye başaracakmı diye soruyor? Kıskanıyorlar ve bu başarıyı itibarsızlaşrtırmaya çalışıyorlar… Boşuna çabalar… Türkiye’nin adımları bölgeyi yeniden şekillendirmektedir… Ezber bozulmuştur, Türkiye’nin çalışmaları bölgede daha da önem kazanmıştır… Bizlerin desteği ile Doğu Akdenizde de benzeri kuyularda kaynak bulunacaktır” diye konuştu.

Doğu Akdeniz’de potansileyin herkesin farkında olduğuna işaret eden Tatar, “ Burada önemli olan hakkınıza sahip çıkmaktır. Biz hakkımıza sahip çıkmak istiyoruz. Maalesef hukuk bazen güçlünün yanında da yer alıyor. Ama Türkiye’nin bölgesel gücü ortada… Doğu Akdeniz’de en büyük hak sahibi, doğu akxenize en büyük sahil şeridine sahip ülkedir. O da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Kıbrıs’ta da Karpaz’a sahip KKTC’nin sahil şeridi de Güney Kıbrıs’tan fazladır… Hakkımızı gücümüzle korumaktayız. Libya Anlaşması ile de dengeler Türk Tarafı leyhine değişmiştir. Harita darmadağın olmuştur. Yeni bir bölgesel harita meydana gelmiştir. Doğu Akdeniz Türk Gölü olmuştur” dedi.

AB’nin konuya müdahil olması ile ilgili olarak da Tatar, Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutmayan AB’nin taraf olmasına dikkat etmek gerektiğini ifade etti.

Maraş konusunda da Tatar, güvenlik ve startejik açıdan Maraş’ın iadesinin sözkonusu olmadığını vurguladı.

Federal çözümün parçası olduğu söylenen Maraş’ın, 46 yıl sonunda çözüm umudu kalmadığını, Maraş’ın da artık daha fazala kapalı tutulamayacağını söyledi.

Vakıf malları da dikkate alınacak şekilde, Maraş’ta büyük oranda eski sakinlere iade ile bölgenin açılmasının gündemde olduğuna işaret etti.

Süreci kademeli şekilde ilerletmeye çalıştıklarını ifade eden tatar, Maraşın açıllması artık uzak değildir. BM’nin de itiraz edeceği bir durum olacağını düşünmüyorum. Çünkü eski sahiplerine iade olacaktır. Bu Güney Kıbrıs’ta da onay alıyor. Rum Basını, Yönetim ve kilise baskısına rağmen, eski sahiplerin gelip mallarına sahip çıkakacağını yazıyor. Bu endişe, bizim başarımızdır. Bu adımı Türkiye ile istişare ederek attık. Meclis ve hükümetimiz bu açılmaya onay verir. Kamuoyu hazırdır. Yaklaşık 300 başvuru var. En az 200 iade edilirse, geleceklerini ifade etmişlerdir. Hayırlısı ile olacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili de Tatar, yoğun çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Tatar, “Yeni dönemde KKTC’nin daha da güçlenmesi ve tek alternatif federal çözümdür yerine, iki egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mesajı veriyoruz. Seçilirsem, KKTC’yi kabul ettirme, güçlendirme, Türkiye ile uyum içinde çalışma, güçlü ekonomi ve halkı aytırştırıcı değil birleştirici bir Cumhurbaşkanlığı ve KKTC sözü veriyorum. Artık Kıbrıslı Türkler zaman kaybetmek istemiyor.” diye konuştu.

Giresun’daki sel felaketi nedeniyle ölenlere rahmet dileyen Tatar, Türkiye’ye geçmiş olsun diledi.