Patlayan fren ailelerin sabrını taşırdı

FRENLERİ PATLADI: Değirmenlik Lisesi Okul Aile Birliği adına Havadis’e ulaşan aileler, Meriç ve Balıkesirli öğrencilerin taşıyan otobüsün trafik ve can güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Aileler birkaç gün önce seyir halindeki otobüsün frenlerinin patladığını da öne sürdü

“BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDÜYOR”: İddialar üzerine konuya dâhil olan, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında siyasi çekişme olduğunu, bunun bedelini de çocukların ödediğini belirtti

“ÇOCUKLAR ŞOFÖRDEN KORKUYOR”: Veliler ise tek sorunun otobüs olmadığını, otobüs şoförünün de çocukların yanında sürekli bağırarak argo konuştuğunu, çocuklarının bu durumdan korku duyduklarını ileri sürdü. Aileler, “Bir otobüs dolusu çocuk, bir şoförden niye bu kadar korksun?” dedi

Pınar BARUT

Ülkemizde, öğrenci taşımacılığıyla ilgili skandallar yıllardır bitmek bilmiyor. Öğrencileri taşıyan otobüslerin ve şoförlerinin yeterliliğiyle ilgili, yapılması gereken denetimlerin hayata geçirilemediği konusu gündemden düşmezken, yeni bir skandal haberi de Meriç ve Balıkesirli öğrencilerin ailelerinden geldi.

Gazetemize ulaşan Meriç ve Balıkesirli aileler, çocuklarının yıllardır ‘hurda’ bir otobüs ile Değirmenlik’teki liseye taşındığını ileri sürerek, çocuklarının can güvenliklerinden şüphe ettiklerini söyledi.

Güzergâh üzerinde tek bir öğrenci otobüsünün olmasından dolayı, her sabah bir köyün öğrencilerinin okula ders saatinden çok daha erken, her akşam da diğer bir köyün öğrencilerinin evlerine daha geç bırakıldığını iddia eden aileler, seslerini duyurmak için bir yıldır mücadele ediyor.

Değirmenlik Okul Aile Birliği ile hareket ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’na durumu anlattıklarını, bizzat Bakan Nazım Çavuşoğlu ile de görüştüklerini söyleyen aileler, sürekli oyalandıklarını iddia ederken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası KTOEÖS de konuyla ilgili ailelere destek veren bir açıklama yaptı.

KTOEÖS’nın yaptığı yazılı açıklamada, olayın, partiler arası güç çatışmasından dolayı, Ulaştırma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı arasında yaşanan siyasi çekişme yüzünden çıkmaza girdiği, bunun bedelinin de çocuklara ödetildiği ileri sürüldü.

“Çocuklarımızın can güvenliği yok”

Değirmenlik Okul Aile Birliği adına Havadis’e ulaşan aileler, Meriç ve Balıkesirli öğrencilerin çektiği çileyi gözler önüne serdi.

Ailelerin iddiasına göre, çocuklarını Değirmenlik’teki okula taşıyan otobüs hurda ve can güvenliği açısından tehlike oluşturur durumda. Veliler, Meriç ve Balıkesir köyünde, 20 yılı aşkın süredir aynı otobüsün öğrenci taşıdığını, otobüsün herhangi bir denetime tabi tutulması halinde ise öğrenci taşımacılığından men edilmesi gerektiğinin anlaşılacağını ileri sürdü.

Kendilerinden önceki öğrenci ailelerinin de, bu durumu defalarca yetkili mercilere şikayet ettiklerini ve hiç bir geri dönüş almadıklarını ileri süren veliler, Değirmenlik Lisesi müdürünün de otobüs şoförüyle bizzat konuştuğunu ama hiçbir gelişme yaşanmadığını söyledi.

“Bir otobüs dolusu çocuk şoförden korkuyor”

Meriç ve Balıkesir köyünden Değirmenlik’teki okula taşınan öğrencilerle ilgili tek problemin otobüsün eski olması olmadığını belirten veliler, otobüs şoförünün de çocukların yanında uygunsuz tavırlar içinde olduğunu ve çocuklarının bu durumdan korku duyduklarını ileri sürdü.

“Bir otobüs dolusu çocuk, bir şoförden niye bu kadar korksun?” diye soran veliler, şoförün çocuklara sürekli bağırdığını ve argo konuştuğunu da öne sürerek, duruma isyan ettiklerini ama seslerini duyuramadıklarını belirtti.

Otobüsün sürekli yolda kaldığını, geçtiğimiz günlerde de freninin patladığını söyleyen aileler, “Çocuklarımız sürekli yollarda. Ya okula geç kalıyorlar ya da eve geç geliyorlar. Çünkü tek otobüs olduğu için, önce bir köyün öğrencilerini alıp okula götürüyor, sonra geri dönüp diğer köyün öğrencilerini götürüyor. Okul çıkışı da aynı sistem işliyor” dedi.

Senenin başından bu yana, veliler olarak toplanarak yetkili mercilere şikâyette bulunduklarını, bakanlığa kadar gittiklerini ama sürekli konunun ertelendiğini söyleyen aileler, çocuklarının can güvenliğinin olmadığını belirterek, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

KTOEÖS: Otobüsün frenleri patladı, çocuklar tehlikeye girdi

Velilerin şikâyetleri ve iddiaları üzerine konuya dâhil olan ve resmi internet sitesinden açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası KTOEÖS, bu öğretim yılında da okullar açıldığından beri taşımacılıkla ilgili sıkıntıların hala devam ettiğini, Değirmenlik Lisesi’nde tek bir otobüsle iki seferde farklı bölgelere öğrencileri taşıyan otobüs şirketinin, çocukların eve 14.30’da varmalarına neden olduğunu belirtti.

Açıklamasında, söz konusu otobüsün geçtiğimiz Salı günü frenlerinin patladığını söyleyen KTOEÖS, bu olayın, öğrencilerin evlerine daha da geç ulaşmalarına ve tehlikeli saatler yaşamalarına neden olduğunu da ifade etti.

“Partilerin güç savaşının bedelini çocuklarımız ödüyor”

“Bakanlık ha bugün ha yarın diyerek durumu oyalamakta ve çözememektedir” denilen açıklamada, partilerin arası bir güç çatışması yaşandığına vurgu yapıldı.

Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir siyasi çekişme olduğunu iddia eden KTOEÖS, olayın bu sebeple çıkmaza girdiğini, bunun bedelini de çocukların ödediğini öne sürdü.